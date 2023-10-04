Цинізму ворога немає меж: на Херсонщині 16 поранених і 1 загиблий за добу

На Херсонщині 16 поранених і 1 загиблий за добу внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає НСН. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 – дістали поранення.

Херсон. Знову цинізму ворога немає меж! – коментують обстріли рятувальники

Вони розповіли про свою важку роботу 3 жовтня, коли російська армія поцілила керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсону. Через ворожий удар там зруйновано 7 будинків, під завалами опинились мирні мешканці. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя. Врятовану жінку передали лікарям. Ліквідовано пожежу, що виникла у житловому будинку та господарчій споруді після влучання.

На Херсонщині 16 поранених і 1 загиблий за добу: фото, відео від ДСНС

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