Відбили всі атаки і знищили всі повітряні цілі: що відбувається на фронті 23 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сьому добу. Про ситуацію на фронті 23 жовтня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 23 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:

13 БпЛА “Shahed-136/131”

1 керовану авіаційну ракету Х-59

1 ударний БпЛА (тип не встановлено)

Загальна ситуація на фронті 23 жовтня

Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах у місті Костянтинівка Донецької області, 4 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 ударний БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Курилівка Харківської області; Надія, Невське Луганської області; Серебрянка, Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Мар’їнка, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Микитівка, Придніпровське, Барвінок Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 870 окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 15 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 294700 (+870) осіб,

танків ‒ 5093 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22) од,

артилерійських систем – 7057 (+25) од,

РСЗВ– 825 (+0) од,

засоби ППО ‒ 551 (+2) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

крилаті ракети ‒ 1536 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 998 (+7).

Дані уточнюються.

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