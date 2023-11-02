В Авдіївці 2 листопада склалася критична ситуація, є загроза втратити місто – Бутусов

В Авдіївці 2 листопада склалася критична ситуація, є загроза втратити місто. Про таке заявляє військовий журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

Ситуація в Авдіївці 2 листопада

За словами Бутусова, сьогодні російські війська перетнули лінію залізної дороги біля села Степове та почали штурмові дії біля самого села на півночі від Авдіївки. Російська піхота закріпилася за залізницею та накопичується для розширення плацдарму і для атаки на Авдіївський коксохімічний завод – ключовий комплекс споруд, який контролює підступи до міста.

Захоплення заводу буде означати поступове, але невідворотнє складання оборони та захоплення міста. Раптом виявилось, що за час війни у Авдіївці жоден керівник не побудував тилової лінії оборони, і окопуватись треба зараз, готових позицій немає, – каже Бутусов

Продовжуються штурмові дії росіян південніше Авдіївки, де вони розширюють прорив в районі піщаного кар’єра біля села Опитне, що є другим напрямком охоплення Авдіївки. Тут загроза також посилюється.

При цьому, за словами Бутусова, у бойових діях безпосередньо у місті Авдіївка українські війська мають успіх. 110-та механізована бригада майстерно відбила усі атаки росіян, повністю відновила кілька позицій, які ворог захопив під час масованих штурмів 10-19 жовтня, і навіть покращила свої позиції на деяких напрямках. Загрози заходу противника у місто на даний момент нема.

Чому Авдіївка – тактична пастка для росіян?

Зараз багато хто згадає сценарій втрати Северодонецьку, Лисичанську, Соледара та Бахмута. Але ситуація в Авдіївці в тактичному плані відрізняється, – стверджує журналіст

По-перше, за його словами, 110-та механізована бригада демонструє виняткову боєздатність та надійно втримує місто, не дозволяючи противнику зачепитись за міську забудову. Противник просувається північніше та південніше від позицій бригади.

По-друге, наші війська мають набагато більш вигідні в плані тактики позиції, і добре тримають фланги прориву. Російські війська наступають північніше Авдіївки по вузькому коридору у низині шириною до 4 км. З цього коридору вони намагаються перерізати наші шляхи постачання до Авдіївки шириною у 8 км. Більшість ротацій та резервів противника зазнає ураження ще під час висування, оскільки українські війська надійно утримують фланги, та контролюють панівні висоти зі зручними секторами обстрілу. Російська піхота несе значні втрати, і ворогу вести наступ та утримувати позиції набагато важче ніж нам оборонятись.

По-третє, якщо стабілізувати оборону північніше Авдіївки, то навіть у позиційній обороні російські війська будуть нести втрати, у рази вищі за наші. Обстановка під Авдіївкою для російських військ несе набагато більше ризиків, ніж для нас.

По-четверте, російські війська не мають великої чисельної переваги, українці мають значну кількість людей та техніки.

По-п‘яте, росіяни наступають виключно піхотою без бронетехніки, оскільки техніку наші війська ефективно знищують. Ворог вразливий.

Але щоб використати усі переваги нашого становища потрібно стабілізувати оборону, – каже Бутусов

Що робити?

За словами Бутусова, у нашого командування є кілька сценаріїв дій.

Перше. Бахмутсько-соледарський сценарій – шукати якісь підрозділи та направляти їх одне за одним у “контратаки”, тобто лобові зіткнення з наступаючим противником, які зводяться до швидкого розміну живої сили та на тимчасово обладнані рубежі, де піхота якось має сама зариватись, що призводить до швидкої втрати боєздатності. Рахувати наші сили за кількістю людей за звітом БЧС та по кількості прапорців на карті. Усі просування противника виправдовувати його великою перевагою в силах, а не недоліками управління. Головне тут постійно доповідати, що робиться усе можливе, а зусилля по відновленню становища докладені.

Друге. Нормальний сценарій. Повернути управління військами південніше та південніше міста до рук командування 110-ї бригади, яке володіє обстановкою та має відповідальність за результат, як це і було раніше під час основних штурмів. Потрібна єдина система застосування засобів розвідки, єдина система застосування засобів ураження. Передати для закріплення на заводі як мінімум два батальйони, з відповідальними командирами з адекватним бойовим досвідом та авторитетом. Командування частин, які не здатні побудувати оборону у напрямку Степове, треба негайно міняти на більш перевірених та більш досвідчених. Такі комбриги та комбати у резерві ГШ є.

Щодо якості резервів: якщо хтось думає, що батальйон – це будь-який натовп з шестисот мобілізованих з випадковими командирами на чолі, то це так не працює, резерви потрібні не випадкові, а керовані. Перевагу у війні створюють саме командири тактичної ланки, – пояснює Бутусов

За його словами, стабілізація оборони дозволить з усіх боків обжати російський плацдарм в районі Степове та заводу, та налагодити планомірне знищення російської піхоти.

Хай сидять там як у тирі. У тій низині вони не зможуть накопичити сили, і це буде великий тир для наших гармат, – каже журналіст

Він додає, що Верховний Головнокомандувач Зеленський провів багато засідань ставки по Авдіївці. Але передусім треба відверто сказати – криза навколо Авдіівки не є наслідком виключно великої переваги росіян – це також і криза наших деяких управлінських рішень та підходів, які не дають нам можливість реалізувати свої переваги.

Що робити громадянському суспільству?

Якщо ми хочимо зберегти Авдіївку – значення якої набагато вище навіть за Бахмут, нам потрібно допомогти воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів ,та потрібен монтаж відеокамер спостереження на різних об’єктах. В наших силах перетворити кризу у перемогу, потрібна максимальна концентрація, – констатував журналіст

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