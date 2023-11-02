Знищили 930 окупантів, 155 одиниць техніки і літак: ситуація на фронті 2 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 2 листопада, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 2 листопада

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Іванівське, Калинове, Новоолександрівка, Семенівка, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Новоселівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Львове, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. У той же час загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 930 окупантів,18 танків, 43 бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 1 літак, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 34 автомобіля та 13 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб,

танків ‒ 5241 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43) од,

артилерійських систем – 7292 (+42) од,

РСЗВ – 850 (+4) од,

засоби ППО ‒ 566 (+3) од,

літаків – 322 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 5488 (+20),

крилаті ракети ‒ 1549 (+2),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1032 (+13).

Дані уточнюються.

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