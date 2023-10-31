Ворог атакував на 4 напрямках і намагається оточити Авдіївку: ситуація на фронті 31 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот п’ятнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 31 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 31 жовтня

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак занарбників.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

27 жовтня російські терористи у Кремінній проводили так звані контррозвідувальні заходи для перевірки документів у цивільного населення та обшуків приватних будинків, господарчих будівель, погребів. Російські окупанти влаштували цю перевірку через те, що отримали інформацію про проникнення у Кремінну декількох українських розвідувальних груп спеціального призначення.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 870 окупантів, 21 танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 10 РСЗВ, 3 засоби ППО, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 35 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 300810 (+870) осіб,

танків ‒ 5211 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од,

артилерійських систем – 7227 (+25) од,

РСЗВ – 844 (+10) од,

засоби ППО ‒ 562 (+3) од,

літаків – 321 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21),

крилаті ракети ‒ 1546 (+2),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).

Дані уточнюються.

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