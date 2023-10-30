Де ЗСУ наступають, а де обороняються: ситуація на фронті 30 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот чотирнадцяту добу. Про ситуацію на фронті, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Загальна ситуація на фронті 30 жовтня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новоселівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Веселе, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Ситуація на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 860 російських окупантів, 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, один літак, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 299940 (+860) осіб,

танків ‒ 5190 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17) од,

артилерійських систем – 7202 (+14) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засоби ППО ‒ 559 (+1) од,

літаків – 321 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),

крилаті ракети ‒ 1544 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 9555 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).

Дані уточнюються.

Ще новини України: На трьох напрямках ворог призупинив атаки: що відбувається на фронті 27 жовтня