«Це божевілля» – Байден про перспективу скасування допомоги для України

Президент США Джо Байден прокоментував перспективу скасування допомоги для України. Він назвав такий можливий крок божевіллям. Про це пише NYT, передає НСН.

Байден також наголосив, що відмова від допомоги Києву суперечить інтересам Штатів.

Відмова підтримати Україну – це просто абсолютне божевілля, – заявив він, додавши, що це суперечить інтересам США.

Байден пообіцяв вимагати надання допомоги Києву.

Тим часом, американські законодавці обговорюють додатковий пакет видатків на понад 100 мільярдів доларів, який включатиме допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордону.

Однак законопроект опинився на межі краху в Сенаті, де республіканці готові заблокувати голосування за ці видатки, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи зі стримування міграції на кордоні з Мексикою.

Закритий брифінг за участю представників адміністрації США, покликаний зміцнити підтримку, перетворився на партійну суперечку, де республіканці гнівно звинувачували демократів у спробі придушити їхні вимоги щодо посилення охорони кордону.

Блокування допомоги Києву продемонструвало б слабку рішучість США у критичний момент війни — Україна терміново потребує більше боєприпасів та іншого озброєння, щоб змінити ситуацію на полі бою.

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