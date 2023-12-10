У ЄС побоюються, що Трамп може «розвалити НАТО» – NYT

У Євросоюзі занепокоєні, що Трамп може «розвалити НАТО», якщо переможе на президентських виборах у США в 2024 році.

Про це йдеться у статті The New York Times, передає НСН.

Дехто із європейських посадовців зазначив виданню, що серед урядів їхніх країн росте тривога через можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США. За їхніми словами, це може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а мати й інші негативні наслідки.

На думку посадовців, повернення Трампа може означати “віддалення США від Європи та знищення НАТО”.

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО, сказав колишній головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.

Також видання має інформацію, що посли різних країн здійснюють таємні візити до союзників Дональда Трампа, щоб дізнатись про його наміри.

У виданні зауважують, що протягом 74 років НАТО був найважливішим військовим альянсом Америки. Президенти з обох партій розглядали Альянс як засіб примноження сили, що посилює вплив Сполучених Штатів.

Натомість Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО лише як діру, через яку європейці витягують американські ресурси.

Під час свого президентства він неодноразово погрожував виходом США з Альянсу, якщо Європа не збільшить свої видатки на оборону. У новій передвиборчій кампанії Трамп поки що дуже мало говорив про свої наміри. Однак його офіційний передвиборчий вебсайт містить наступне речення:

Ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО.

Він і його команда відмовляються уточнювати подробиці, що це означає.

Інтерв’ю з нинішніми та колишніми дипломатами ЄС виявили, що європейські посадовці здебільшого не знають, як поводитися з Трампом.

Очікується, що менші країни, які більше бояться нападу росії, намагатимуться купити милість Трампа, збільшуючи свої замовлення на американську зброю або – як це зробила Польща під час його президентства – використовуючи грандіозні лестощи. Зокрема пропонуючи назвати військову базу “Форт Трамп” в обмін на постійну присутність американців там.

У NYT вважають, що попри сумніви щодо зовнішньої політики, точно можна сказати лиш одне: перша сфера, де потенційне повернення Трампа в Білий дім може спровокувати зовнішньополітичну кризу, – це Україна.

Екс-помічниця генсека НАТО Камілла Гранд висловила думку, що Європа робитиме висновки з того, як саме вчинить Трамп з Україною після повернення в Білий дім.

На цьому тлі стратегія росії на полі бою на даний момент, здається успішною. Путін певен, що після виборів у США 2024 року він може опинитися в набагато кращому становищі.

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