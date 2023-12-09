Президент Венесуели Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни – Ессекібо.

Про це пише Ultimas Noticias, передає НСН з посиланням на Еспресо.

Зазначається, що Ніколас Мадуро створив національну вищу комісію на захист Ессекібо, зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку. Також він уже встиг сформувати в Ессекібо підрозділ PDVSA – державної нафтогазової компанії Венесуели.

Крім цього, Мадуро призначив очільником анексованого регіону капітана Алексіса Родрігеса Кабельо.

“Я прошу підтримки народу та Боліварських національних збройних сил, щоб мирно рухатися до великої мети, щоб наша Венесуела залишилася з повною картою, а наша Венесуела рухалася мирно, продовжувала свій шлях слави, єдності”, сказав він.

Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни. Яка передісторія

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни.

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат – Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) – одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв’язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі “Гаяна проти Венесуели”.

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з “захисту” Ессекібо та планує розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

7 грудня, у Бразилії заявили, що розгортають війська вздовж кордону з Венесуелою, аби “гарантувати недоторканність території”.

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відволіканням уваги світу від вторгнення в Україну.

Читайте ще: Україна зможе почати новий контрнаступ тільки у 2025 році – The Wall Street Journal