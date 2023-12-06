Після проведеного цими вихідними референдуму президент Мадуро оголосив частину Гайани 24-м штатом Венесуели. Про це пише видання Ultimas Noticias, передає НСН.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив 24-м штатом своєї країни західну частину сусідньої Гайани – Ессекібо. Він закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про «захист спірної території».

«Новий штат» Венесуели отримав назву Гайана-Ессекібо. Мадуро запропонував створити на приєднаній території підрозділи відомств, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин. Нафтовим компаніям, які працюють у «новому штаті», він дав три місяці для завершення операцій.

Тільки по-доброму. З повагою до міжнародного права, з повагою до законів, з повагою до добросусідства, — сказав Мадуро.

Він також доручив створити верховний комісаріат із оборони Ессекібо, розробити план соціальної допомоги населенню регіону, а також провести перепис та видати мешканцям посвідчення особи. Також Мадуро вимагає опублікувати і поширити в освітніх закладах нову карту Венесуели.

Нагадаємо, 3 грудня у Венесуелі пройшов «референдум», за результатами якого близько 95% громадян Венесуели проголосували за включення Есекібо до складу країни, всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, яке наказувало Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гайаною.

Західна Гайана – що про неї відомо

Гуаяна-Есекіба (також Західна Гайана) – спірна територія на заході сучасної республіки Гайана, в басейні річки Ессекібо. Тривала територіальна суперечка незалежної Венесуели почалася ще в XIX столітті спочатку з Британською імперією, а потім продовжилася і з незалежною Гайаною. Площа області – майже 160 000 км², населення – близько 300 000 осіб.

У Венесуелі знову активно заговорили про «возз’єднання» після виявлення у територіальних водах Гаяни великих запасів нафти. Влада країни хоче залучити до їх розробки американські та китайські компанії.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого багато хто у світі вважає диктатором, а Олександр Лукашенко називає своїм другом, агресивно висловлювався на адресу Гаяни, заявивши, що та обрала шлях «ескалації війни».

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