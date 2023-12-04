Референдум у Венесуелі: 95% учасників підтримали територіальні претензії до 2/3 території Гайани

У неділю 3 грудня пройшов референдум у Венесуелі, наслідком якого може стати поява ще однієї гарячою точки на планеті. 95% учасників підтримали територіальні претензії до 2/3 території Гайани. Про це заявила влада Венесуели, передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Виборчі органи Венесуели заявили, що 95 відсотків учасників референдуму схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гайани. Президент Ніколас Мадуро назвав це «переконливою перемогою «так» по всій Венесуелі», відзначають міжнародні агенції.

За словами президента Національної виборчої ради Елвіса Аморосо, з 20,7 мільйона виборців Венесуели свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона.

Референдум у Венесуелі пройшов 3 грудня

Референдум викликав побоювання в Гайані та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели.

Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гайана.

У Гайані тисячі людей, деякі з них у футболках з написом «Ессекібо належить Гайані», утворили живі ланцюги на знак солідарності зі своїм урядом, а їхній президент запевнив, що кордони країни безпечні.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – 160 тисяч квадратних кілометрів її території становлять більш як дві третини території Гайани, а їнаселення (125 тисяч людей) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гайани.

Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу.

Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії) у 1899 році третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели.

Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може зайняти кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.

Рішення не містило прямої заборони на проведення референдуму, який влада Венесуели вважає виключно внутрішньою справою країни. Водночас одне із питань референдуму – відмова від визнання юрисдикції Міжнародного суду ООН у питанні “спірних територій”.

Мадуро заявляє, що має намір домогтися від влади Гаяни поступки значної частини території країни виключно “шляхом переговорів”.

29 листопада влада Бразилії заявила, що вжила додаткових заходів безпеки на північному кордоні й через “територіальну суперечку” Венесуели та Гаяни.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

Читайте також: «Путін, здається, виграє війну в Україні — поки що» – The Economist