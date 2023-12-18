Залужний про мобілізацію: потрібно повернути «ті рамки, які працювали раніше» – що ще сказав головнокомандувач (відео)

Новий проєкт рекрутингу до ЗСУ поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували – що ще сказав Валерій Залужний про мобілізацію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію не потрібно посилювати, а натомість повернути її в рамки, які існували раніше. На думку Залужного, обласні військові комісари, яких звільнили, були професіоналами.

Про це він сказав журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня, передає НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

«Що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати … Його (процес мобілізації — ред.) просто треба повернути на ті рамки, у яких він був, у яких він працював раніше», зазначив Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що зараз це проблема тих військовослужбовців, які воюють на передньому краї: їх має хтось замінювати та допомагати.

«Вони з часом залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно», додав Залужний.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних військкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив:

«Це були професіонали, вони знали, як це робити, а [тепер] їх немає».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний про мобілізацію. Відео

Також Залужний відреагував на опублікований 14 грудня виданням BILD матеріал про плани росії щодо війни в Україні. Заяви німецьких розвідників про ворожий наступ на великі міста України він коментувати не став, зазначивши, що вони «мають право на свою думку».

«Вони мають право на свою думку», коротко сказав він.

Варто зазначити, що посилаючись на інсайди, отримані від власних джерел та представників розвідувальних служб, журналісти BILD стверджують: до 2026 року росія має намір окупувати значну частину України, у тому числі поза межами вже частково окупованих чотирьох регіонів на материковій частині України. Про це ми писали ТУТ.

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Призначати на їхнє місце влада порадила офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

Також Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Ще новини України: Нові правила мобілізації та військової служби – які зміни анонсувала Безугла