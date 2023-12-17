Про нові правила мобілізації та військової служби, які можуть бути введені в Україні, розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла.

Як передає НСН, 16 грудня Безугла на своїй сторінці у Фейсбук проінформувала про фінальні напрацювання до нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді.

Нові правила мобілізації та військової служби – що пропонується

Про відстрочку і право на звільнення

Документом мають передбачити, що відстрочку і право на звільнення мають:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто має троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має відстрочку і право на звільнення (тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку);

якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

якщо у сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітні жінки та жінки в декреті;

тільки чинні нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку, але не підставу для звільнення мають:

здобувачі послідовної вищої освіти, віком не більш ніж 30 років (включно);

усі науковці з вченими званням;

усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації 6 місяців після звільнення:

строковики;

ті, хто був мобілізований, та звільнений.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю;

особи, звільнені з полону.

Підставу для звільнення мають особи:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяці (опрацьовується);

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років).

Втрачають право на відстрочку та стають на військовий облік поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної пенітенціарної служби.

Про посилення ролі місцевої влади

За словами Безуглої, нормами законопроєкту місцеві органи влади та державні адміністрації будуть зобов’язані залучатися до процесу мобілізації, а не “сприяти мобілізації”, як це було раніше.

Зміни також торкнуться мобілізації транспортних засобів. Вони стосуватиметься всіх, за винятком фізичних осіб.

Під час оголошення воєнного стану також передбачено обмеження прав ухилянтів та посилення участі Національної поліції.

Про нові обов’язки військовозобовʼязаних

Військовозобовʼязані громадяни будуть зобов’язані:

надати дані про місце проживання роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних;

постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

При цьому Мар’яна Безугла наголосила, що уточнення облікових даних у ЦНАП чи ТЦК не означатиме негайної мобілізації.

Певні зміни повинні відбутися і у сфері військового обліку.

Законопроєкт передбачає, що в сервісі “Дія” може відображатися так званий “сертифікат захисника”, але не повістка.

Правила військового обліку за кордоном повинен буде визначити Кабмін.

Про вручення повісток

Пропонуються такі варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими;

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Про строкову службу

Наразі у чорновому документі передбачено, зокрема, скасування в Україні строкової служби в армії.

“Прибираємо строкову службу, звільняємо строковиків, усі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)”, уточнила Мар’яна Безугла.

Замість строкової служби законопроєктом запроваджується так звана “Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл)”.

“Вводиться базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями перелік яких визначається Міноборони)”, написала народна депутатка.

У законопроєкті, за словами Безуглої, зберігається ухвалений раніше Верховною Радою призовний вік для мобілізації – 25 років (замість 27 років зараз).

Про рекрутинг та військову службу

Рекрутинг відбуватиметься в ЦНАПах, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно). Прямий призов у військові частини передбачено через рекрутинг.

Мобілізований під час підготовки — рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення).

Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт.

Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Пропонується прибирати категорію “обмежено придатний”. Залишаються тільки придатні і непридатні.

Про соціальний захист

Законопроєкт передбачає зміни щодо відпустки та звільнення військовослужбовців під час воєнного стану. Нововведеннями передбачено:

відпустку 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити;

відпустку 90 днів (без поділу на частини) для тих, хто служить понад 24 місяці, з них 12 місяців в зоні бойових дій.

перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності)

Військова служба для жінок

Нововведеннями у чорновому варіанті документу передбачено, що жінки:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).

Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є:

вагітність;

догляд за дитиною.

Обов’язки командування

У прикінцевих положеннях законопроєкту визначено обов’язок для військового командування:

проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 3 місяців;

порядок звільнення строковиків;

ротація в ТЦК (не всіх) через 3 роки;

призначення осіб з інженерною ВОС тільки на інженерні посади.

За словами Мар’яни Безуглої, на стадії доопрацювання перебувають питання непокори, логістичного забезпечення військ під час дії воєнного стану із залученням цивільних організацій, приватних військових консалтингових компаній, мобілізація держслужбовців.

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