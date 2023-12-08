Новий законопроєкт про мобілізацію – вручення повісток, право на відстрочку та придатність до служби. Які зміни готують депутати?

У Раді опрацьовують новий законопроєкт про мобілізацію, рекрутинг, проходження військової служби та інші пов’язані норми.

Про це у Telegram повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, “слуга народу” Мар’яна Безугла, інформує НСН.

“Яка відстрочка таке і право на звільнення:

Всі особи з інвалідністю.

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка)

Опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали)”, – йдеться в повідомленні.

Відстрочку, але не підставу для звільнення від військової служби отримають:

Здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше ніж 30 років.

Всі науковці з вченими званням.

Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягатимуть мобілізації протягом 6 місяців особи:

звільнені з полону;

строковики;

хто був мобілізований та звільнений.

Підставою для звільнення буде:

які побували в полоні (недобровільно)

генерали за рішенням військового керівництва

які прослужили під час дії воєнного стану … роки (опрацьовується).

“Строкова служба:

прибираємо строкову службу

звільняємо строковиків

всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил

Процес мобілізації:

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.

Воєнний стан:

Обмеження прав ухилянтів.

Посилення участі національної поліції”, – продовжила Безугла.

Також військовозобов’язані громадяни матимуть нові обов’язки, а саме:

Надати дані про місце проживання роботодавцю.

Пройти медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Щодо військового обліку, зазначила парламентарка, то в Дії має відображатися сертифікат захисника, це не буде повісткою. Питання військового обліку за кордоном визначатиме Кабмін.

Рекрутинг здійснюватимуть в ЦНАПі (тільки добровільно). Прямий призов у військові частини через рекрутинг.

“Військова служба:

Мобілізований під час підготовки — рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Прибираємо категорію “обмежено придатний”. Залишаються тільки придатні і непридатні.

Соціальний захист:

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) для тих, хто служить більше 24 місяців, з них 12 місяців в зоні бойових дій.

Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності)”, – пояснила вона.

Також у законопроєкт опрацьовуються варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейським

за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейським

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейським.

Наразі парламент доопрацьовує питання ротації, непокори, жінок та вишколу.

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