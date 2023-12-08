Окопи атакують дикі звірі – у лікарнях Дніпра побільшало воїнів з укусами тварин

Окопи атакують дикі звірі. У лікарнях Дніпра побільшало воїнів, яких покусали тварини – гризуни, лиси, бродячі кішки та собаки.

Про НСН повідомдяє з посиланням на Голос України.

Як зазначають лікарі, самі укуси зазвичай не становлять загрози, а от головна небезпека – це сказ, який може передаватися через слину інфікованої тварини. Це невиліковна хвороба, якій можна лише запобігти вакциною – її потрібно ввести якнайшвидше після укусу.

«Останнім часом поранених стало набагато менше. Але зараз дуже багато військових, вкушених дикими тваринами. З якоїсь причини звірі активізувались наприкінці літа і це триває дотепер. Торік такого не було. Запаси антирабічних вакцин, гамма-глобуліну постійно доводиться поповнювати. За останній місяць ми використали гамма-глобуліну більше, ніж раніше за рік», розповів завідувач травматологічного відділення Юрій.

Так, через укус миші опинився на лікарняному ліжку воїн ЗСУ Богдан, якого п’ять днів тому укусив гризун. Чоловік отримав вакцину.

«Мишей, щурів неймовірно багато. Вони вважають окопи, ці нори своїми, тож захищаються та нападають на людей. Мій випадок не унікальний. Це сталось у сутінках. Ми зберігаємо світломаскування, тож миша в темряві підбігла та вкусила за палець. Я спочатку продезінфікував рану антисептиком, потім повідомив медикам. Вони продумали алгоритм, як мене евакуювати, тож зараз я тут. Почуваюся добре і хочу якнайшвидше повернутися до побратимів», каже Богдан.

Медики наголошують, що здорові тварини рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини одна з головних ознак хворої на сказ тварини.

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