Україна відправляє на фронт котів: які завдання виконують пухнастики (фото)

На фронті в Україні окрім російських окупантів існує ще одна проблема – миші, щури та змії. Вони снують окопами та нищать ресурси захисників. Однак з таким ворогом борються коти, які допомагають нашим воїнам.

Про це повідомляє німецьке видання ASB. Гризуни та змії заважають бійцям спати, кусають їх у спальних мішках та їдять усе, що попадеться – навіть техніку. Передає НСН.

Україна відправляє на фронт котів

Зазначається, що у мережі ширяться відео з українськими військовими, які показують результати нової “чуми” на фронті. Один солдат показав двох змій, інший скаржиться на мишей, які сховалися під його матрацом. Крім того, вони можуть гризти навіть каски чи комунікаційні кабелі.

“Прокинувшись, ти завжди ловиш двох-трьох мишей, які заповзли до твого спальника. Не особливо приємно, коли вони тобі палець жують”, – розповів в ефірі телемарафону захисник Євген Ієвлев.

Допомогою військовим у цьому питанні почали займатися волонтери. Зокрема, один зі столичних барів збирає кошти на пастки, які відправлять на фронт. Водночас самі воїни беруть із собою котів. Наприклад, зіркою соцмереж вже став кіт Сирський, якого шанують самі солдати.

Ще одного відомого кота, який перебуває на війні, звуть Шайба. Його навіть нагородили орденом “Волонтер” за допомогу, яку він надав бригаді та військовим, з якими перебуває.

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