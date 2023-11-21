У Калуші жінка будує притулок для котів: налічується вже 70 тваринок (фото)

У Калуші жінка будує притулок для котів. Вона віддає всі свої кошти, щоб допомогти безпритульним котикам. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

У Калуші жінка будує притулок для котів

Людські добро та милосердя не мають меж. Попри війну, фінансову скруту, безвихідь серед нас є люди, які віддають останню копійчину, щоб врятувати братів наших менших – котиків. Будь-які негаразди відступають, коли за справу беруться мужні зі справді великим серцем, вони світять ясним світочем, вкотре нагадуючи, що саме добро та милосердя найважливіші у нашому житті.

Інформатор Калуш розшукав справжнього ангела для безпритульних котиків – Світлану Татаркіну. Поблизу Калуша ця жінка самостійно і й на останні кошти зводить невеликий притулок для своїх підопічних – покинутих котиків. Їх неї вже 70! Журналістка Тетяна Кіндюх поспілкувалася з рятувальницею тваринок, що стала останньою надією для котиків з усієї країни.

Як з’ясувалося, жінка спершу жила у Калуші, та згодом переїхала у село під містом. З собою вона перевезла трьох котиків, які мешкали з нею у квартирі. У селі подружжя прижилось, а от кількість котиків почала поступово збільшуватись. Жінка не могла пройти стороною повз тваринок, які опинилися в біді. Частину котів їй просто підкидали, частину Світлана забирала сама.

Відтак, кількість котиків у домі збільшилась з трьох до сімох десятків. Різні за породою, короткошерсті та пухнастики, кмітливі й мрійливі – всі вони знайшли порятунок і спокій у домі Світлани. Більшість тваринок – з важкою долею: є тут такі, з яких люди знущались й від яких відмовились, у деяких тварин господарі померли, є сліпі та скалічені, є врятовані на фронті – їх привезли військові. Всіх їх Світлана прихистила. Втім, опіка над тваринами коштує недешево. Господиня віддає всі свої кошти на корм та медпрепарати для тварин. Часом, підтримувати котиків допомагають волонтери з “Дому Сірка”, що у Калуші. Але, у підсумку, задоволені всі: Мурчик, Роджер, Тайсон, Україночка – спокійно муркотять в теплій оселі, у спокої, ситі та щасливі.

Котячий будиночок – давня мрія, яка вже майже втілилась…

Світлана мріє про те, щоб завершити будівництво окремого будинку для котиків. Його подружжя вже збудувало на власному подвір’ї. Будинок не незавершений, але більшість з необхідного вже є: буржуйка, двері, вікна…

Світлана каже, що хоче пересилити котиків в окрему будівлю: це б дозволило завершити ремонт у їхньому будинку і можна було б урятувати ще більше безпритульних тварин. Зараз найбільша потреба — утеплити котячий будиночок. Потрібні матеріали. Далі вже можна всередині облаштовувати. Заради цієї мрії жінка навіть готова віддали власний город. Все заради котиків – щоб вони мали власну оселю.

Звісно, Інформатор-Калуш не проводить збір коштів, але ми звертаємось до небайдужих людей із закликом допомогти тваринкам: ви можете передати корм, допомогти будівельними матеріалами й підтримати тих, хто у війну залишився зовсім беззахисними. Телефон редакції +380 67 266 02 08. Пам’ятайте: те, що йде від серця, до серця і доходить. Добро робити легко!

Раніше ми писали: Як подати на розлучення – куди звертатися і чи можна це зробити онлайн