Як подати на розлучення – куди звертатися і чи можна це зробити онлайн

Як в Україні подати на розлучення, куди звертатися, які потрібні документи і чи можна це зробити онлайн.

Про це розповідає НСН з посиланням на Сhas News.

Як подати на розлучення

Для цього потрібнозвернутися:

або у відділ державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) — якщо подружжя не має неповнолітніх дітей;

або в суд — якщо у пари є неповнолітні діти.

Розлучення подружжя без дітей в Україні

Якщо обидва згодні розлучитися, не мають спільних неповнолітніх дітей, а дружина не вагітна, потрібно звертатися до ДРАЦС (відділу державної реєстрації актів цивільного стану).

Звертатися належить у відділ за місцем реєстрації (прописки) чоловіка або дружини.

Якщо чоловік чи дружина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), то він чи вона можуть звертатися до ДРАЦСу за місцем фактичного проживання. Підтвердити статус ВПО треба відповідною довідкою переселенця.

Заяви про розірвання шлюбу через ДРАЦС можуть бути двох типів:

про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;

про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 Сімейного кодексу — якщо хтось із подружжя визнаний недієздатним або зниклим безвісти.

Документи для оформлення розлучення через ДРАЦС

Для оформлення розлучення через ДРАЦС потрібні такі документи:

оригінал свідоцтва про шлюб;

паспорти чоловіка і дружини;

заява про розірвання шлюбу.

У випадку розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 Сімейного кодексу до списку документів треба додати ще судове рішення про визнання чоловіка чи дружини недієздатними або зниклими безвісти.

Із зразками обох типів заяв можна ознайомитись тут.

Скільки триває процес розлучення в Україні

Від подання заяви до офіційного розлучення має минути місяць.

Цей час дають подружжю на роздуми. Протягом місяця чоловік і дружину мають право передумати і відкликати заяву про розривання шлюбу.

Якщо ніхто передумав, обоє повинні прийти до ДРАЦС у призначений час для реєстрації розірвання шлюбу та отримання свідоцтва про це.

Розлучення подружжя з дітьми в Україні

Якщо пара, яка хоче розлучитися, має неповнолітніх дітей або дитину, процедура розірвання шлюбу відбувається лише через суд.

Документи для оформлення розлучення через суд

Подружжя повинне подати до суду такі документи:

копії паспортів чоловіка та дружини;

копію свідоцтва про шлюб;

копії свідоцтв про народження дітей;

спільну заяву про розірвання шлюбу (зразок заяви);

копію договору «Про виховання і забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків». Його укладають батьки дитини, без цього документа суд не прийме заяву на розлучення.

Як оформлюють договір про виховання і забезпечення дитини після розірвання шлюбу батьків

У договорі батьків дитини необхідно вказати:

з ким після розлучення подружжя житиме дитина;

яку участь у вихованні дитини братиме той з подружжя, який житиме окремо;

як другий із подружжя братиме участь у забезпеченні дитини;

розмір аліментів (якщо окремо не укладено договір про суму аліментів).

Як подати на розлучення онлайн

У 2015 році Кабмін запровадив пілотний проєкт, який передбачав щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет.

Це можна було робити через державний веб-портал електронних послуг.

Втім у зв’язку з військовою агресією росії проти України з лютого 2022 року роботу порталу призупинили з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що міститься в ньому.

Подати онлайн заяву можна через сайт «Електронний суд».

Для цього потрібно зробити такі кроки:

зареєструватися на сайті за електронною поштою; увійти в свій обліковий запис через електронно-цифровий підпис або через «Дію»; заповнити на сайті заяву; додати до заяви необхідні документи у форматі PDF; на сайті суду сплатити судовий збір.

Після подавання заяви через «Електронний суд» в особистому кабінеті можна відстежувати рух справи, дізнаватися про дати судових засідань, читати всі судові ухвали і листи. Сповіщення про це надходитимуть на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Важливо: хоча заяву до суду можна подати онлайн, все одно доведеться приходити до суду для участі у засіданнях і отримання рішення.

Чи можна розлучитися онлайн через Дію

Станом на кінець 2023 рік оформити розлучення через сервіс «Дія» неможливо.

Але після оформлення розлучення через ДРАЦС або суд у «Дії» можна:

отримати електронний документ про розлучення, який має таку саму юридичну силу, як і той, що видають у ДРАЦС;

замовити отримання документа про розлучення у паперовому вигляді у відділенні Укрпошти.

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