Як перевірити, чи призначено субсидію онлайн – роз’яснення мінсоцполітики

У міністерстві соціальної політики розповіли, як перевірити, чи призначено субсидію. Для цього особисто відвідувати відділення Пенсійного фонду не обов’язково. Адже існують зручні онлайн-інструменти, передає НСН.

Як перевірити, чи призначено субсидію

Призначення субсидії, наприклад, можна перевірити в особистому кабінеті ПФУ.

Для цього необхідно:

1️.Авторизуватись на сайті електронних послуг (https://portal.pfu.gov.ua/) Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID. GOV.UA;

2️.У меню зліва вибрати розділ “Мої повідомлення”;

3️. У вікні на екрані перейти в “Індивідуальні повідомлення”. Там буде рішення про житлову субсидію.

При цьому порядком надання житлових субсидій передбачено, що органи ПФУ інформують громадян про одне з прийнятих рішень: про призначення, непризначення, відмову в призначенні житлової субсидії.

Зокрема, у разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії ПФУ інформує заявника про прийняте рішення:

або в паперовій формі, з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядком оскарження прийнятого рішення (якщо звернення надходило в паперовій формі)

або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи Портал Дія (якщо звернення надходило в електронній формі).

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