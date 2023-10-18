Пенсійний фонд України назвав умову, за якої призначається субсидія для безробітних

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи можуть претендувати на субсидію домогосподарства, один із членів яких у період, за які враховуються доходи, перебував на обліку в центрі зайнятості.

Про це повідомляє НСН посилаючись на відповідь експертів ПФУ на питання громадян.

У Фонді зазначили, що якщо людина перебувала на обліку у центрі зайнятості, то вона та її сім’я мають право на субсидію.

Там зазначили, що якщо громадянин протягом періоду, за який під час призначення житлової субсидії враховуються доходи, не менше місяця було зареєстровано у Державній службі зайнятості як безробітний, житлову субсидію на домогосподарство буде призначено.

Це право передбачено підпунктом 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого ухвалою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 (848).

Субсидія для безробітних – ПФУ назвав умову призначення виплат

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