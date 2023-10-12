У ПФУ розповіли, чим відрізняються субсидія та пільга на комуналку і чи можуть надаватися обидві послуги одночасно

Багато українців плутають такі поняття як “житлова субсидія” та “пільга на житлово-комунальні послуги”, і навіть часто вважають, що це різні назви однієї і тієї ж виплати. Але це зовсім так. Пенсійний фонд нагадав, чим послуги відливаються.

Про це пише розповідає НСН з посиланням на ПФУ.

Справді, загальним є те, що це допомога, що надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

“Проте житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг – це два різні види виплат”, – зазначили у ПФУ.

Субсидія та пільга на комуналку – чим відрізняються і чи можна отримувати два види виплат

Житлова субсидія – це допомога від держави тим сім’ям, доходи яких не дозволять їм самостійно сплатити у повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги.

Тобто це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід – можеш отримувати житлову субсидію.

Умови призначення житлових субсидій та порядок їх надання визначено у Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995.

Пільга – встановлена ​​законодавством перевага, яка надається певним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї тощо.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії одержувачів) може надаватися без урахування доходів та з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Механізм реалізації права на отримання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг визначається Порядком надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373.

За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги.

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