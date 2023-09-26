Деяким українцям призначається субсидія на комунальні послуги. Для її оформлення потрібно відповідати певним умовам. Скільки електроенергії можна витрачати, щоб отримати допомогу

Якщо ви чи ваша сім’я хочете отримувати державну допомогу на сплату комунальних послуг, то повинні відповідати певним умовам. Зокрема й нормам, в межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт ПФУ.

Соціальні норми для призначення субсидії

Постачання електроенергії в будинках з газовими плитами за наявності централізованого постачання гарячої води – 70 кВт/г на місяць на сім’ю з однієї особи та додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 190 кВт/г на місяць.

Постачання електроенергії в будинках з електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води – 110 кВт/г на місяць на сім’ю з однієї особи й додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї на будинок, але не більш як 230 кВт/г на місяць.

Постачання електроенергії в будинках без електроплит за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів – 100 кВт/г на місяць на сім’ю з однієї особи та додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї на будинок, але не більш як 220 кВт/г на місяць.

Субсидія на комунальні послуги – які норми витрачання електроенергії для оформлення пільги

Послуга з постачання електричної енергії у селах і селищах міського типу для громадян, яким держава забезпечує безоплатне освітлення житла – 30 кВт/г на місяць на одну особу.

Хто отримає допомогу в цьому році

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.

Тобто тим українцям, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року.

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