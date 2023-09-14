2 категоріям українців не зможуть призначити пенсію. Причини назвали у Міністерстві соціальної політики

Про це заявила перша заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Це стосується українців, які тривалий час працювали на території росії чи перебували на тимчасово окупованих територіях.

Деяким українцям не зможуть призначити пенсію – є 2 категорії громадян, яких це стосується

Це пов’язано, зокрема, з неможливістю підтвердити стаж через неможливість отримання пенсійної справи. Наприклад, оформити пенсію не можуть жителі Криму, які переїхали на підконтрольну Україні територію.

“Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду росії про те, що росія не виплачує такому громадянину пенсію”, — розповіла Марчак.

Окрім цього, у зв’язку з денонсацією угоди про пенсійне забезпечення між росією і Україною, немає врегулювання питання призначення пенсії для громадян України, які частину життя працювали в росії.

Як ми повідомляли раніше, тим українцям, які цього потребують, призначають пільги на оплату послуг ЖКГ. Які зміни відбудуться у призначенні субсидій цьогоріч

Хто точно отримає допомогу

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.

Тобто ті українці, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року. Пенсія враховується в розмірі нарахованої суми за серпень того ж року.

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