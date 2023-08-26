В Україні змінили порядок розрахунку субсидії для пенсіонерів – як нараховують

В Україні розрахунок субсидії для пенсіонерів відрізняється від того алгоритму, за яким його розраховують для працюючих громадян

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До Пенсійного фонду звернулись із запитанням, за який період у дохід домогосподарства при призначенні субсидії враховується пенсійна виплата.

Таке запитання має підстави, оскільки в пенсіонерів береться при розрахунку субсидії зовсім інший показник доходу. Справа в тому, що для працюючих громадян при розрахунку субсидії враховують їхній дохід за півроку, і на підставі цих даних розраховують середньомісячний дохід.

У пенсіонерів усе інакше. У них для розрахунку субсидії береться пенсія лише за один місяць. Так, якщо субсидію призначають не з початку сезону (опалювального або неопалюваного), то до середньомісячного доходу домогосподарства враховують пенсію за один місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія. Наприклад, якщо людина звернулася за субсидією у серпні, то пенсію для її розрахунку візьмуть за червень.

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Якщо ж пенсіонер розраховує отримати пенсію з початку опалювального періоду, тобто із жовтня, то для розрахунку візьмуть його пенсію за серпень. Аналогічно, якщо субсидію призначають з початку неопалюваного сезону (із травня), то пенсію враховуватимуть за березень (до речі, в цьому випадку вже враховуються пенсії з березневою індексацією, тобто вищі).

Таким чином, держава врахувала несправедливість, яка може виникнути при розрахунку середньомісячного доходу пенсіонера, якби для нього застосовували той самий алгоритм, що й для людини, яка працює. Справа в тому, що пенсіонер ще міг працювати у ті півроку, які зазвичай беруться до розрахунку субсидії. А з виходом на пенсію його дохід різко змінився – не на краще.

Однак, якби до нього застосовували той самий алгоритм, що і до працюючих громадян, то він або не зміг би взагалі претендувати на субсидію, або отримав би набагато меншу допомогу, ніж йому потрібна.

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