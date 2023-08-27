Як оформити субсидію за спрощеною заявою – що для цього потрібно

Українці можуть оформити субсидію в один клік. Для цього потрібно подати лише спрощену заяву на отримання пільг.

Подати документи на призначення субсидії в Україні тепер можна за спрощеним форматом. Для цього буде потрібна лише заява в електронній або паперовій формі, повідомляє Пенсійний фонд України, передає НСН.

Такий експериментальний проект, що передбачає спрощене подання документів, стартував на виконання постанови Кабміну від 13 червня.

“За експериментальним проектом для призначення житлової субсидії людина може подати тільки спрощену заяву “в один клік”, йдеться у повідомленні ПФУ.

Людина може оформити заяву в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, в мобільному додатку ПФУ або через портал “Дія”, але в такому випадку необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Також зберігається можливість подання заяви у паперовій формі – у сервісному центрі ПФУ або у сільських, міських радах.

У заяві необхідно вказати ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок у банку.

Решту інформації Пенсійний фонд автоматично підтягне з реєстрів, після чого ухвалить рішення щодо надання субсидії.

Повідомлення про прийняте рішення (встановлений розмір житлової субсидії, у разі її призначення, причини відмови і порядок оскарження рішення) разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам:

тим, хто подавав через особистий кабінет на вебпорталі Фонду – в його особистий кабінет;

тим, хто подав засобами мобільного додатку Пенсійного фонду України – у мобільний додаток;

хто подав засобами Порталу Дія – через Портал Дія;

хто подав спрощену заяву у паперовій формі – на адресу електронної пошти.

Зазначимо, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.

Як подати заяву на житлову субсидію “в один клік” через вебпортал Фонду

Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“. У спливаючому вікні натискаємо кнопку “Продовжити”. У наступному вікні обираємо опцію “Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом”. Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції “Додати файл”, за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання – копію договору оренди, довідку ВПО). Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

Важливо! З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

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