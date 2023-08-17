У Міністерстві соціальної політики України розповіли, чи можуть ВПО отримувати субсидію

Внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у житловому приміщенні без укладення договору оренди, можуть отримувати субсидію

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України, інформує НСН.

Для цього потрібно до заяви про призначення субсидії додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Як оформити субсидію ВПО

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Чи можуть ВПО отримувати субсидію – Мінсоцполітики

Також субсидію можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

портал “Дія”,

вебпортал електронних послуг ПФУ,

мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android і для IOS.

Потрібно надати такі документи:

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Довідка про ВПО.

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