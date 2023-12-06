В Україні вигадали новий спосіб мобілізації без участі ТЦК

В Україні вигадали новий спосіб мобілізації. У Міністерстві оборони запустили новий проект призову військовозобов’язаних громадян до армії.
Про це розповів адвокат Сергій Гула, передає НСН.
Що відомо про новий спосіб мобілізації
Міноборони розпочало співпрацю з рекрутинговими компаніями. Внаслідок такої взаємодії мобілізація можлива без участі ТЦК та СП.
Очікується, що ідея рекрутингу виглядатиме привабливіше, ніж традиційна мобілізація за повістками, адже дозволить набирати в підрозділи вузькопрофільних фахівців, яких важко знайти через мобілізацію.
Представники компаній з пошуку роботи працюватимуть безпосередньо з військовими частинами. При цьому персональні дані кандидатів не передаватимуться до ТЦК. Відмова від пропозиції не означатиме насильницьке вручення повістки та примусову мобілізацію за місцезнаходженням.
Так, потенційні кандидати на службу спілкуватимуться виключно зі спеціалістами-рекрутерами. Якщо вакансія не підходить – можна відмовитися.
Таким чином, мотивовані кандидати отримають великі можливості та гарантію того, що потраплять саме на ту посаду, яку вони хотіли.
Сергій Гула зазначив, що компанії рекрутери безкоштовно працюватимуть на користь армії.
Також Міноборони продовжує переговори з іншими компаніями з ринку працевлаштування.
За словами юриста, процес вручення повісток – це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація цих громадян України. Так, слідом за повісткою можливий заклик військовозобов’язаної людини на військову службу. Це звичайний процес у воюючій країні.
Які вакансії в ЗСУ пропонують
Добірка актуальних військових вакансій на сайті lobbyx.army. Щоб дізнатися більше про кожну вакансію, скористуйтеся адресою посилань в дужках:
IT:
- Системний адміністратор (технік) (https://army.thelobbyx.com/tor/systemnyy-administrator-tekhnik-do-50-ob-100-obrtro/) до 50 окремого батальйону 100 ОБрТрО
- Начальник служби захисту інформації в автоматизованих системах (https://army.thelobbyx.com/tor/nachalnyk-sluzhby-zakhystu-informatsii-do-26-abr/) до 26 артилерійської бригади
- усі IT вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=it)
РЕБ/РЕР:
- Оператор РЕР (https://army.thelobbyx.com/tor/operator-rer-do-3-oshbr/) до 3 ОШБр
- Оператор взводу радіорозвідки (https://army.thelobbyx.com/tor/operator-vzvodu-radiorozvidky-rozviduvalnoi-roty-do-41-ombr/) до 41 ОМБр
- усі РЕБ/РЕР вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=reb-rer)
Артилерія:
- Старший навідник мінометного взводу (https://army.thelobbyx.com/tor/starshyy-navidnyk-minometnoho-vzvodu-do-80-okremoho-batalyonu-105-obrtro/) до 80 окремого батальйону 105 ОБрТрО
- Мінометник (https://army.thelobbyx.com/tor/minometnyk-do-48-oshb-tro/) до 48 окремого штурмового батальйону ТрО
- усі артилерійські вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=artillery)
БПЛА:
- Майстер-технік ударних БпАК (https://army.thelobbyx.com/tor/mayster-tekhnik-udarnykh-bpak-do-roty-udarnykh-bpak-akhilles-92-oshbr/) до роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр
- Оператор БПЛА (https://army.thelobbyx.com/tor/operator-bpla-2/) до 210 окремого батальйону 120 ОБрТрО
- усі БПЛА вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=bpla)
Зв’язок:
- Радіотелефоніст (https://army.thelobbyx.com/tor/radiotelefonist-do-75-okremoho-batalyonu-102-obrtro/) до 75 окремого батальйону 102 ОБрТрО
- Офіцер зв‘язку (https://army.thelobbyx.com/tor/ofitser-zv-iazku-do-85-ob-105-obrtro/) до 85 окремого батальйону 105 ОБрТрО
- усі вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=zviazok) за спеціальністю зв’язок
Зеніт:
- Навідник зенітного артилерійського відділення (https://army.thelobbyx.com/tor/navidnyk-zenitnoho-artyleriyskoho-viddilennia-do-126-obrtro/) до 126 ОБрТрО
- Номер обслуги ЗУ 23-2 (https://army.thelobbyx.com/tor/nomer-obsluhy-zu-23-2-do-130-batalyonu-241-obrtro/) до 130 батальйону 241 ОБрТрО
- усі вакансії зенітників (https://army.thelobbyx.com/?sphere=zenit)
Командування:
- Командир катера (https://army.thelobbyx.com/tor/komandyr-katera-do-18-zahonu-morskoi-okhorony-dpsu/) до 18 загону морської охорони ДПСУ
- Командир стрілецького взводу (https://army.thelobbyx.com/tor/komandyr-striletskoho-vzvodu-do-210-ob-120-obrtro/) до 210 окремого батальйону 120 ОБрТрО
- усі вакансії до командування (https://army.thelobbyx.com/?sphere=command)
Логістика
- Спеціаліст з логістики та забезпечення (https://army.thelobbyx.com/tor/spetsialist-z-lohistyky-ta-zabezpechennia-do-ofisu-pidtrymky-zmin-mou/) до Офісу підтримки змін МОУ
- Офіцер логістики (https://army.thelobbyx.com/tor/ofitser-lohistyky-do-85-ob-105-obrtro/) до 85 окремого батальйону 105 ОБрТрО
- усі логістичні вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=logistics)
Медицина:
- Фельдшер евакуаційного відділення (https://army.thelobbyx.com/tor/feldsher-evakuatsiynoho-viddilennia-do-102-okremoi-bryhady-tro/) до 102 ОБрТрО
- Санітарний інструктор (https://army.thelobbyx.com/tor/sanitarnyy-instruktor-do-125-obrtro/) до 125 ОБрТрО
- усі медичні вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=medicine)
Механізація:
- Механік-водій бойової машини (https://army.thelobbyx.com/tor/mekhanik-vodiy-boyovoi-mashyny-do-131-okremoho-rozviduvalnoho-batalyonu/) до 131 окремого розвідувального батальйону
- Водій-механік танка (https://army.thelobbyx.com/tor/vodiy-mekhanik-tanka-do-12-bryhady-nhu-azov/) до 12 бригади НГУ “Азов”
- усі вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=mech)за спеціальністю механізація
МПЗ:
- Офіцер відділення соціального супроводу (https://army.thelobbyx.com/tor/ofitser-viddilennia-sotsialnoho-suprovodu-do-medychnykh-syl/) до Медичних Cил
- Заступник командира роти з МПЗ (https://army.thelobbyx.com/tor/zastupnyk-komandyra-roty-z-mpz-do-57-okremoho-batalyonu-104-obrtro/) до 57 окремого батальйону 104 ОБрТрО
- усі МПЗ вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=psycho)
Навчання:
- Начальник відділу організації навчального процесу (https://army.thelobbyx.com/tor/nachalnyk-viddilu-orhanizatsii-navchalnoho-protsesu-do-syl-tro/) до Сил територіальної оборони
- Керівник відділу організації навчального процесу (https://army.thelobbyx.com/tor/kerivnyk-viddilu-orhanizatsii-navchalnoho-protsesu-do-nts-sukhoputnykh-viysk/) до Навчального центру Командування Сухопутних військ
- усі вакансії за спеціальністю навчання (https://army.thelobbyx.com/?sphere=instructing)
Пресслужба:
- Менеджер із зовнішніх комунікацій (https://army.thelobbyx.com/tor/menedzher-iz-zovnishnikh-komunikatsiy-do-syl-oborony/) до Сил Оборони
- Відеомейкер (https://army.thelobbyx.com/tor/videomeyker-do-syl-oborony/) до Сил Оборони
- усі вакансії до пресслужби (https://army.thelobbyx.com/?sphere=press)
Піхота:
- Гранатометник (https://army.thelobbyx.com/tor/hranatometnyk-do-70-okremoho-batalyonu-tro/) до 70 окремого батальйону ТрО
- Кулеметник (https://army.thelobbyx.com/tor/kulemetnyk-do-244-okremoho-batalyonu-tro/) до 244 окремого батальйону ТрО
- усі вакансії в піхоту (https://army.thelobbyx.com/?sphere=infantry)
Ремонт:
- Майстер обслуговування та ремонту (https://army.thelobbyx.com/tor/mayster-obsluhovuvannia-ta-remontu-do-7-polku-zv-iazku/) до 7 полку зв’язку
- Керівник ремонтної майстерні БПЛА (https://army.thelobbyx.com/tor/kerivnyk-remontnoi-maysterni-bpla-do-22-ombr-zsu/) до 22 ОМБр
- усі вакансії за спеціальністю ремонт (https://army.thelobbyx.com/?sphere=fixing)
Розвідка:
- Аналітик-дешифрувальник (https://army.thelobbyx.com/tor/analityk-deshyfruvalnyk-do-112-obrtro/) до 112 ОБрТрО
- Розвідник-далекомірник (https://army.thelobbyx.com/tor/rozvidnyk-dalekomirnyk-do-4-otbr/)до 4 ОТБр
- усі вакансії в розвідку (https://army.thelobbyx.com/?sphere=intelligence)
Розмінування:
- Сапер (https://army.thelobbyx.com/tor/saper-do-75-okremoho-batalyonu-102-obrtro/) до 75 окремого батальйону 102 ОБрТрО
- Сапер (https://army.thelobbyx.com/tor/saper-do-57-okremoho-batalyonu-104-obrtro/) до 57 окремого батальйону 104 ОБрТрО
- усі вакансії за спеціальністю розмінування (https://army.thelobbyx.com/?sphere=demining)
Снайпінг:
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- Стрілець-снайпер (https://army.thelobbyx.com/tor/strilets-snayper-do-48-oshb-syl-tro/) до 48 окремого штурмового батальйону ТрО
- усі снайпінгові вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=sniping)
Транспорт:
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- Водій-механік на бронеавтомобіль (https://army.thelobbyx.com/tor/vodiy-mekhanik-na-broneavtomobil-do-92-oshbr-vzvod-code-9-2/) до взводу “CODE 9.2” 92 ОШБр
- усі транспортні вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=transport)
Штаб:
- Бізнес-аналітик (https://army.thelobbyx.com/tor/biznes-analityk-do-ofisu-pidtrymky-zmin-mou-2/) до Офісу підтримки змін МОУ
- Рекрутер (https://army.thelobbyx.com/tor/rekruter-do-kstro-2/) до Командування Сил територіальної оборони
- усі штабні вакансії (https://army.thelobbyx.com/?sphere=shtab)
Інше:
- Кухар (https://army.thelobbyx.com/tor/kukhar-do-75-okremoho-batalyonu-102-obrtro/) до 75 окремого батальйону 102 ОБрТр
- Працівник кухні (https://army.thelobbyx.com/tor/pratsivnyk-kukhni-do-okremoi-komendatury-okhorony-i-zabezpechennia-dpsu/) до Окремої комендатури охорони і забезпечення ДПСУ
- усі вакансії в категорії “інше” (https://army.thelobbyx.com/?sphere=other)
Раніше ми писали про те, як потрапити на службу до ЗСУ у бажаний підрозділ за своєю спеціальністю.
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