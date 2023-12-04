Як потрапити на службу до ЗСУ у бажаний підрозділ за своєю спеціальністю – поради фахівців

Як добровільно потрапити на службу до ЗСУ, щоб служити у бажаному підрозділі і за своєю спеціальністю.

В Україні оголошена загальна мобілізація. Нині існує два основних шляхи, як потрапити до війська – мобілізація або контракт.

Контракт укладається виключно добровільно, а от мобілізувати військовозобов’язаного можуть проти його волі, бо захист держави – це конституційний обов’язок громадян.

Деякі військовозобов’язані хочуть служити, але не хочуть потрапити “не туди” чи бояться, що їх не підготують перед відправленням на фронт.

Як мобілізуватися у бажаний підрозділ та отримати відповідне розпорядження від військової частини, як потрібно взаємодіяти з військкоматом, як підготуватися до служби, де знайти вакансії та обрати підрозділ. Про це НСН розповідає з посиланням на УП Життя.

Так, за словами офіцера медичної служби 112 окремої бригади ТрО Олександра Антонова, якщо у людини є бажання проходити військову службу з однодумцями, не варто витрачати час даремно й чекати повістки, а краще заздалегідь шукати собі місце служби та проходити навчання.

Щоб обрати дійсно бажаний підрозділ та служити за своєю спеціальністю, можна скористатися трьома шляхами:

Піти до ТЦК та СП

Можна звернутися з пакетом усіх необхідних документів на пряму до Територіального центру комплектування. Проте, як зауважує начальник юридичної служби 32-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Денис Томілін, у ТЦК не завжди індивідуально підходять до побажання військовозобов’язаних. Тому з більшою ймовірністю добровольця спрямують не туди, куди він хоче, а туди, де є потреба.

«Люди, які потрапляють у військкомат з недефіцитними військово-обліковими спеціальностями, йдуть на перенавчання на ті спеціальності, які зараз потрібні країні», додає Антонов.

Тож, якщо ви просто хочете служити й не маєте на меті потрапити у конкретний підрозділ, просто прийти у військкомат — це хороший варіант.

Звернутися напряму до підрозділів

Загальна рекомендація від експертів — стежити за сторінками підрозділів у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram, портал), де повідомляють про набір. У різних підрозділів вимоги, вакансії та правила щодо переведення різняться.

До прикладу на офіційному сайті 3-ої окремої штурмової бригади можна побачити такі вакансії:

штурмовик;

медик;

механік-водій;

оператор БПЛА літакового типу.

В описі до кожної вакансії вказані вимоги до підготовки, освіти чи віку кандидатів.

На порталах підрозділів часто можна залишити інформацію про себе, заповнивши відповідну анкету.

Також часто у соцмережах підрозділів є телефони гарячої лінії, куди можна подзвонити, дізнатися необхідну інформацію та залишити свою контактні дані. Якщо у підрозділу з’явиться вакансія відповідно до вашої спеціальності, з вами зв’яжуться.

Скористатися платформами з військовими вакансіями

Цей варіант дозволяє одразу податися на спеціальність, до якої ви найбільше тяжієте. Одна з таких платформ з працевлаштування — Lobby X, яка займається рекрутуванням до Сил оборони із липня 2022 року. На порталі можна знайти вакансії як на бойові, так і на небойові посади.

Роботу в оборонній галузі можна шукати й на порталі вакансій від Державної служби зайнятості (наприклад, тут публікують вакансії від ТЦК та СП), і на Work.ua.

За словами керівниці військового департаменту платформи рекрутингу Lobby X Ольги Бандрівської, наступні кроки допоможуть значно підвищити шанси самостійно обирати спеціальність та підрозділ:

пройти повне медичне обстеження;

бути фізично підготовленою людиною, а отже займатися спортом (особливо важливі вправи на витривалість та кардіо);

пройти теоретичну підготовку;

профільне навчання (буде значною перевагою);

пройти якісний курс із тактичної медицини (це в будь-якому випадку знадобиться і може врятувати вам життя).

Які є обмеження по віку та статі, якщо ви хочете служити

Загальні умови – вік від 18 до 60 років, але можуть бути обмеження. Але за внутрішніми розпорядженнями у деяких ТЦК не беруть на службу людей віком до 21 року.

У такому випадку, якщо ви налаштовані служити, легше буде звертатись напряму до різних бригад, щоб отримати лист-відношення.

Щодо старшого віку, то все залежить від фізичної підготовки й стану здоров’я.

Наприклад, в описі вакансій «ідеальний» вік для штурмовика часто визначають в діапазоні 18-30 років, але це не означає, що старшим кандидатам з відповідною підготовкою відмовлять.

«Скажу чесно, людину у віці 59 років можуть не розглядати, бо ми розуміємо, що через пів року вона буде демобілізована. Людина тільки втягнеться в робочий процес, і вже доведеться з нею прощатися. Насправді головне, щоб людина була придатна (за станом здоров’я – ред.) і мотивована», каже Олександр Антонов.

Зауважимо, що якщо жінка не є військовозобов’язаною, їй може бути важче потрапити на службу через військкомат. Тоді співбесіда напряму з військовою частиною може полегшити процес.

«Найчастіше жінки потрапляють на війну у двох випадках. Перший, коли вони вже є військовими, тобто вступили до військових інститутів і здобули військову освіту. А другий – це військовозобов’язані медики. Якщо жінка має медичну освіту, вона може звернутися до військкомату і попроситися на фронт. Якщо такій жінці відмовляють, знову ж таки можна спробувати безпосередньо через військову частину. У нас у військовій частині є як жінки-офіцери, так і жінки-медики», каже Денис Томілін.

На думку юриста, якщо ви не військовозобов’язана, але хочете служити, і у військкоматі вам відмовили, оскаржувати дії може бути проблематично.

«Оскаржувати – це дійсно така собі перспектива, якщо жінка не є військовозобов’язана, у неї немає військової спеціальності. А от якщо вона одразу в підрозділ прийде, я думаю, що більше шансів долучитися до війська», додає юрист.

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