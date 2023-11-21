Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ і яка зарплата: список

Жінки у ЗСУ давно вже не рідкість. А з початком повномасштабної війни їх кількість значно збільшилася. Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ, скільки платять та як підготуватися до військової служби, НСН розповість, посилаючись на РБК-Україна.

Жінки, які хочуть стати на захист Батьківщини, можуть підписати контракт зі Збройними силами та вибрати собі спеціальність, яка підходить найбільше і де у можна проявити максимальну ефективність.

Які вакансії пропонують жінкам у ЗСУ та де їх шукати

Вакансії щодо працевлаштування у ЗСУ можна легко знайти на українських офіційних порталах із пошуку роботи. Тут їх виставляють районні або ж міські ТЦК та СП, вказуючи вимоги, умови праці та заробітну плату.

Найчастіше на порталах із пошуку роботи жінкам пропонують такі вакансії у ЗСУ:

медик;

медсестра;

психолог;

діловод;

ІТ-спеціаліст;

кухар.

Зарплату пропонують від 21100 гривень. Якщо жінка виконуватиме бойові (спеціальні) завдання на підставі бойових (спеціальних) наказів (розпоряджень), вона може розраховувати на додаткову виплату у розмірі 30 тис. грн. Жінки, які беруть участь у бойових діях, як і чоловіки, отримують додаткову виплату у розмірі 100 тис. грн.

Окрім порталів із пошуку роботи існують також спеціальні рекрутингові платформи, де можна вибрати бажану посаду, як в тилу, так і на передовій та долучитись до Сил оборони. Тут вибір може бути навіть ширшим й набагато цікавішим. За наявності необхідних навичок та досвіду, можна обійняти посаду оператора дронів або ж снайпера.

Якщо жінка планує служити у конкретній військовій частині чи бригаді, звертатися необхідно безпосередньо до керівництва (або ж залишати “заявки” на сайтах чи сторінках у соціальних мережах).

Крім того, шукати вакансії можна на сайтах чи сторінках у соціальних мережах окремих бригад чи батальйонів.

Як жінкам підготуватись до служби в армії

Якщо чоловіки військовозобов’язані й повинні захищати свою країну, за відсутності відстрочки або серйозних проблем зі здоров’ям, то жінки мають можливість зважити всі “за” та “проти” перш ніж наважитися стати військовослужбовцем.

Звичайно, необхідно дізнатися все про обрану професію, її плюси та мінуси, складнощі та виклики з якими доведеться стикатися.

Надзвичайно важливо бути готовою до служби в армії не лише фізично, але й морально. Для цього потрібно чесно відповісти собі на відверті питання:

чому ви хочете служити в ЗСУ — головні мотиви;

чи зможете виконувати накази командування за будь-яких умов;

чи достатньо у вас знань і навичок для тієї чи іншої спеціальності;

чи зможете опановувати нові знання;

чи готові ви до військової служби фізично;

чи впораєтесь із потенційними викликами на війні морально;

чи готові “стати обличчям” до ворога і людського болю;

чи готові ви жити 24/7 в одному приміщенні з незнайомими людьми (зокрема чоловіками), не маючи можливості усамітнитись чи розпоряджатись власним часом;

чи впораєтесь з емоціями та фізичним виснаженням;

чи зможете довго пробути в розлуці з близькими;

чи підтримують вас близькі у вашому виборі.

Якщо ви впевнені у собі на 100% і точно готові до армії, потрібно подбати про власну безпеку, здоров’я та хоча б мінімальний комфорт:

підготувати необхідний одяг;

підготувати обладнання (якщо ви напевно знаєте, яке саме необхідно);

зібрати аптечки: військову класичну та “жіночу” з усім необхідним (причому гігієнічні засоби варто “помножити на кілька разів”, адже інколи на війні немає можливості дістати потрібні речі).

Як здійснюється процедура реєстрації на військовий облік

Дана процедура здійснюється у ТЦК та СП однаково, як для чоловіків, так і для жінок.

Для реєстрації необхідні мати з собою наступні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку (якщо є);

свідоцтво про шлюб (якщо є);

фотокартки 3х4.

У ТЦК на громадянина заводять особову справу. Далі мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби (єдина відмінність від “чоловічого” медогляду — відвідування гінеколога).

Якщо особу визнано “придатною”, її беруть на військовий облік і вносять відповідну інформацію в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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