Беззбройний боєць 92-ї бригади ЗСУ взяв в полон трьох окупантів – як це було (фото, відео)

Військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади на псевдо “Олегус” взяв в полон трьох окупантів під Бахмутом. Боєць ЗСУ не мав з собою гранат і магазин в нього був вже пустий.

Як все відбувалось, український боєць і його побратим розказали Суспільному Донбас, передає НСН.

Трьох полонених російських військових, бійці четвертого штурмового батальйону 92-ї бригади взяли в полон на Бахмутському напрямку наприкінці жовтня. Тоді російські війська пішли штурмом на українські позиції, розповідає боєць на псевдо “Олегус”.

“Ми стріляли, вони стріляли. Вони кидали гранати, скільки — не знаю. Але ми по них також “відпрацювали”. З сусідньої позиції нам допомагали також хлопці стріляти”, пригадує він події того бою.

Потім оператори дронів повідомили, що російські військові відходять.

“Отримавши цю інформацію, я виліз з укриття і почав вести вогонь вже стоячи в їхньому напрямку. Вони були вже 90-100 метрів від мене і відходили на свої позиції, вони тікали”, розповідає “Олегус”.

Коли закінчилися набої чоловік почав відходити з лінії вогню, тоді побачив, що на самому дні вирита нора:

“З нори на мене дивиться лице та дві руки з автоматом. Так вийшло, що гранат в мене не було, я їх вже викидав, магазин був пустий. Я на нього наставив автомата і почав кричати: “Здавайся, зараз закидаю гранатами”. Я не почав від нього відступати, навпаки почав до нього йти”.

За словами “Олегуса”, російський вояка склав автомат. Далі у бліндаж підійшли побратими та наказали російським окупантам здаватися.

“Ми до них у бліндаж підійшли, наказали здаватися, або кидаємо гранату”, продовжує розповідь побратим “Олегуса” військовий на псевдо “Вчений.”

Всіх трьох російських військових бійці 92-ї бригади забрали, один з яких має звання “Герой Росії”. Полоненим від 20 до 40 років.

“Вони говорили, що вони мобілізовані, що вони нікого не вбивали та “не вбивайте нас”. Коли я кричав йому, що “я тебе закидаю гранатами”, я в голові знав, що в мене немає гранат. Але якби я зупинився, не дуже добре було б”, переконаний чоловік.

“В той час, коли їх повністю обеззброїли, я почав перезаряджати магазин. І потім той, який перший вилазив, помітив, що в мене магазин був повністю пустий, і був трошки здивований”.

Обидва військових 92-ї бригади з Харкова, “Олегусу” 43 роки, “Вченому” — 35.

“Ідея в мене — захистити свій дім, свою країну, свою родину. Російському окупанту не ідея, йому гроші потрібні. Він пішов за гроші руйнувати мою країну. Жалості немає (до них — ред.), як в тирі: просто бачу і стріляю”, ділиться “Вчений”.

“Коли вони йдуть на нас штурмом, я не бачу, що вони мобілізовані чи чогось бояться. Вони лізуть і кричать: “Ми переможемо”. Нічого в них не вийде — переможемо ми”, підсумовує “Олегус”.

Беззбройний боєць 92-ї бригади ЗСУ взяв в полон трьох окупантів. Відео

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