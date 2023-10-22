2,5 години боєць ЗСУ розмінував кішку, до якої окупанти прив’язали вибухівку

Більше двох годин боєць ЗСУ розмінував кішку, до тіла якої російські окупанти прив’язали вибухівку.

23-річний солдат-сапер Анатолій розмінував кішку, яку було заміновано. Вибухівку простіше було підірвати разом з твариною, але український захисник зробив усе, щоб врятувати кицьку.

Про це пише belsat.eu, передає НСН.

“Ми зайняли позиції. Там бліндаж був у зруйнованому будинку. Чуємо звідти несамовитий крик. Увійшли обережно і бачимо таку картину – лежить кішка. Лапи їй ці гади зв’язали скотчем, а на тілі кілька петель стирчать з волосіні. Їх видно тільки, якщо уважно придивитися. Проблема була в тому, що, якщо їх обрізати, то буде вибух, а якщо кішку потягнути, то те ж саме. Простіше, звичайно, було самим підірвати, тому що був занадто великий ризик. Але кішка це ж жива істота”, розповів Анатолій.

Подія відбулася на східній ділянці фронту. Це не перший випадок, коли російські війська при відступі мінують домашніх тварин.

Історія має щасливе продовження. Рятувальник кішки Анатолій повідомив, що один з побратимів планує переправити її до себе додому. Там кішку вже чекають його дружина з донькою.

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