На Сумщині загинув підліток – знайшов вибухівку на власному подвір’ї

В Охтирському районі на Сумщині загинув підліток. 14-річний хлопець помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок вибуху на власному подвір’ї.

Це сталося 6 жовтня близько 10:00 на Охтирщині, передає Суспільне з посиланням на поліцію, інформує НСН.

За даними правоохоронців, в домоволодінні, де стався вибух проживає багатодітна родина.

Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події, вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку.

Її син перебував на подвір’ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух.

Жінка, вибігши на подвір’я побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували до медичного закладу, додали правоохоронці.

За попередніми даними, у руках у підлітка зірвався невідомий вибуховий предмет. Хлопець помер у лікарні.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв’язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про “знахідку” в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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