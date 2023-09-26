І дитину нагодувала грудним молоком: на Сумщині отруїлася грибами ціла родина

Почався сезон грибів і почастішали випадки отруєння ними. Так, на Сумщині отруїлася грибами ціла родина. Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на лікаря Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентину Курило, передає НСН.

Зазначається, що всього цього року 7 жителів Сумщини отруїлися грибами.

В одному з останніх випадків постраждала родина з трьох осіб з Тростянця. Люди збирали гриби самостійно: маслюки, сироїжки, підберезовики. Ймовірно серед сироїжок була бліда поганка, що стала причиною отруєння. Споживали гриби відвареними та обсмаженими. Постраждалих госпіталізували до Сумської обласної клінічної лікарні (реанімація). На сьогодні стан дорослих медики оцінюють, як стабільно важкий.

Серед постраждалих молода мама, яка нагодувала грудним молоком тримісячну дитину після споживання грибів. У дитини симптомів отруєння не було. Але немовля медики госпіталізували, воно знаходиться під наглядом лікарів. На сьогодні дитина почуває себе добре. Дорослі члені родини знаходяться на лікуванні.

Лікарі вкотре наголошують, не збирайте сироїжки, бо їх легко сплутати із блідою поганкою.

Гриби загалом є корисним продуктом для людського організму, але не рекомендовано вживати дітям , бо в дитячому віці в організмі лише формується фермент, тригалоза, який сприяє перетравлюванню грибів. Цей фермент тільки формується». На цьому наголошує Валентина Курило лікар Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

До складу грибів входить хітин- вуглевод, природний азотовмісний полісахарид, представляє собою стійку речовину, яка являється основним компонентом зовнішнього скелета ракоподібних, павуків і комах. Тому важко засвоюється навіть дорослим організмом, не кажучи вже про дитячий. Травна система дитини таку важку речовину адекватно сприйняти не може. До того ж саме хітин не дає дитячому організму засвоювати інші поживні речовини, яких у грибах дуже багато, – каже лікар

В результаті користі від вживання грибів для дитини жодної, зате стрес для травної системи – забезпечено.

Гриби це своєрідна губка, яка вбирає багато шкідливих речовин з навколишнього середовища. Отже гриби, зібрані у лісі чи навіть вирощені – це не найкраща їжа для дитини.

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