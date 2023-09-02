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У Київській області зафіксували масові отруєння дітей дошкільних навчальних закладів – що відомо

Журналіст
У Київській області зафіксували масові отруєння дітей дошкільних навчальних закладів – що відомо
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На Київщині зафіксували масове отруєння серед дітей дошкільних навчальних закладів у Бучанському та Фастівському районах. Лікарі виявили, що це гостра кишкова інфекція

Про це повідомляють у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, інформує НСН.

Що відомо про інцидент

На Київщині зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції в шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів. Спеціалісти пов’язують це з компанією кейтерингу, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням.

Станом на 1 вересня було зареєстровано 18 випадків серед дітей від двох до шести років. Відомо, що 30 серпня всі вони вживали продукти, які доставили в садочки кейтеринговою компанією.

Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває 17 дітей, з них одна дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування, щоб встановити, що спричинило інфікування, та локалізувати спалах. Проводять також лабораторні обстеження, які направлені на виявлення збудника захворювання.

У Київській області зафіксували масові отруєння дітей дошкільних навчальних закладів

У Київській області зафіксували масові отруєння дітей дошкільних навчальних закладів

Як захистити своїх дітей

Гострі кишкові інфекції є досить небезпечними через розвиток ускладнень, особливо у дітей. Для захисту від кишкових інфекцій слід дотримуватись таких правил:

  • не вживайте в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів
  • не залишайте приготовлену їжу більш ніж на дві години та не розморожуйте продукти за кімнатної температури
  • не купуйте продукти у місцях стихійної торгівлі
  • ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням
  • для оброблення різних видів продуктів використовуйте різні дошки
  • суворо дотримуйтесь термінів вживання та умов зберігання продуктів
  • всі харчові продукти необхідно вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух
  • мийте овочі та фрукти перед вживанням чистою безпечною водою
  • не пийте воду з випадкових джерел, водопроводу, призначеного для технічних цілей, колодязів та неглибоких свердловин
  • кип’ятіть чи дезінфікуйте воду з джерел, якість якої невідома
  • не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі

При появі перших симптомів кишкової інфекції, не займайтеся самолікуванням – негайно звертайтеся до лікаря.

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