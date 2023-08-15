На Тернопільщині масове отруєння – госпіталізовані 26 відвідувачів суші-бару

На Тернопільщині у місті Збараж 26 людей потрапили до лікарні після відвідування нового суші-бару.

За фактом масового отруєння людей збаразькі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області, передає НСН.

Правоохоронці з‘ясували, що 12 серпня у Збаражі відкрили новий суші-бар, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

“Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали необхідні взірці їжі для лабораторних досліджень. Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами”, йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 ККУ — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. За це передбачено штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Медичний директор Збаразької центральної лікарні Ярослав Коваль розповів, що у інфекційне відділення лікарні всього госпіталізували 26 осіб. Він зазначив, що невідомо скільки людей отруїлося, оскільки деякі з них зверталися до сімейних лікарів. За його словами, їхній стан середньої та легкої важкості.

Як пізніше повідомив начальник Тернопільського районного управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків, роботу закладу харчування в Збаражі, у якому отруїлись відвідувачі, призупинили на 10 днів.

“14 серпня надійшло повідомлення про ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, пов’язаної із закладом громадського харчування в місті Збараж. Спеціалістами Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проведено виїзд на об’єкт де здійснюється виготовлення харчової продукції. Під час позапланового заходу — перевірки відібрано взірці сировини, води та змивів з об’єктів навколишнього середовища для дослідження за мікробіологічними та санітарно — хімічними показниками. А також винесено рішення Головного державного інспектора Тернопільської області про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів даним закладом громадського харчування. Епідрозслідування триває”, каже Гавришків.

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