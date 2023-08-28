У Польщі зросла кількість смертей від легіонельозу – які симптоми хвороби

У Польщі повідомили ще про три смерті людей, інфікованих легіонелою. Загалом від легіонельозу вже померли 11 людей.

Повітова санітарно-епідеміологічна станція у Ряшеві повідомила ще про трьох померлих, інфікованих легіонелою.

Про це пише TVN24, передає НСН.

Працівники санепідслужби провели дослідження води у Ряшівській системі водопостачання, водозаборах, а також у помешканнях людей, інфікованих легіонелою.

Наразі є результати дослідження дев’яти зразків. Вісім із них були відібрані з комунального водопроводу, дев’ятий — за місцем проживання інфікованої людини.

За словами директора Підкарпатської санепідслужби Адама Сідора, із 8 проб 4 були забруднені, зокрема у двох із них рівень зараження був високим — таким, що «є ризик інфікування під час користування душем». Наявність легіонели не підтвердилась у пробі води, взятій у квартирі хворого.

«Найближчі дні будуть вирішальними. Наразі ще не можна вважати, що системи гарячої або холодної води є джерелом інфекції. Лише наступними днями звіти й інформація епідеміологічних опитувань дадуть нам підстави визначити потенційне джерело інфекції», сказав Сідор.

Що передувало?

У польському місті Ряшів, де планують збудувати центр НАТО з ремонту української техніки, і в містах неподалік стався спалах інфекції легіонельозу, смертність якої сягає 5%. Відомо про 144 інфікованих станом на 27 серпня.

Один зі співробітників агентства Станіслав Жарин повідомив Guardian, що його відомство перевіряє можливість диверсії з боку рф у системі водопостачання, яка призвела до спалаху легіонельозу.

Що це за хвороба?

Легіонельоз — це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняють різні види мікроорганізмів. Воно вражає легеневі тканини й може спричинити важку форму запалення легенів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, захворіти можливо у разі вдихання заражених аерозолів, зокрема через кондиціонери, або внаслідок випаровування забрудненої води. Поміж іншим, збудник інфекції може зберігатись у кризі чи питній воді.

Зазвичай легіонельоз підхоплюють у готелях, лікарнях чи офісах — місцях, де бактерії потрапили до системи водопостачання або кондиціонування повітря, наприклад, до кранів і душових систем, які не використовуються часто.

Які симптоми хвороби?

Зазвичай усе починається з лихоманки, ознобу, головного і м’язового болю, пояснює міністерство охорони здоров’я Польщі.

Після цього з’являється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії. Від 25% до 50% інфікованих пацієнтів також страждають від діареї, а близько 50% відчувають сплутаність свідомості або марення.

Зазвичай хвороба легіонерів розвивається через п’ять-шість днів після зараження.

Але за симптомами визначити легіонельоз важко, для точного діагнозу потрібно проводити лабораторні дослідження.

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