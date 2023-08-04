Тепловий удар – це загрозливий для життя стан, що виникає при підвищенні температури тіла вище 40С. Його відносять до найважчої форми гіпертермії. Як вберегтися від теплового удару

Тепловий удар – це поширене явище влітку, особливо серед дітей та літніх людей, – зазначають у вайбер-каналі “Твоя сімейна лікарка”. Про це розповідає НСН.

Пам’ятайте: тепловий удар не настає миттєво. У більшості випадків це результат тривалого перебування у вологих і спекотних умовах. За відсутності своєчасного лікування, тепловий удар може призвести до порушення функції органів, коми і навіть летального результату.

Хто в групі ризику

Тепловий удар може отримати кожен. Однак найбільше в групі ризику літні люди та немовлята. Це пов’язано з тим, що в цьому віці тіло не в змозі ефективно регулювати температуру.

Також ризики отримати тепловий удар підвищується у разі:

Вживання алкоголю;

Зневоднення організму;

Надмірної кількості одягу, який перешкоджає легкому випаровуванню поту й охолодженню тіла;

Приймання препарату, що впливає на здатність тіла регулювати температуру (наприклад, діуретики, транквілізатори);

Наявності в анамнезі захворювань, що впливають на терморегуляцію (наприклад, муковісцидоз, ураження серцево-судинної системи);

Ожиріння;

Поганої фізичної підготовки або незвикання до спекотних умов.

Тепловий удар – симптоми, методи надання допомоги, як від цього вберегтися

Прояви теплового удару:

Загальна слабкість, запаморочення, нудота і блювота.

Збудження або, навпаки, апатія, втрата свідомості.

Швидкий і поверхневий пульс, підвищення температури тіла.

Помітне збільшення потовиділення та суха шкіра.

Можливі судоми та інші неврологічні симптоми.

Щоб уникнути теплового удару:

Не перебувайте довго на сонці, особливо з 10:00 до 16:00.

Носіть легкий, світлий і вільний одяг і головні убори, щоб захистити голову від прямих сонячних променів.

Пийте багато рідини, уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю.

Вмикайте кондиціонери або вентилятори для зниження температури в приміщенні.

Уникайте фізичної активності на вулиці під час спеки.

Не залишайте дітей у закритих авто під прямим сонцем.

Що можна робити самостійно, якщо підозрюєте на тепловий удар:

Негайно перенесіть людину в тінь або прохолодне місце.

Розстебніть одяг і надайте доступ повітря до тіла.

Запропонуйте випити прохолодної води, але не змушуйте пити, особливо якщо в людини порушена свідомість.

Якщо у вас або ваших близьких з’являться ознаки теплового удару – негайно зверніться по допомогу до сімейного лікаря або викликайте швидку. Несвоєчасна допомога може призвести до серйозних ускладнень.

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