Тепловий удар – це загрозливий для життя стан, що виникає при підвищенні температури тіла вище 40С. Його відносять до найважчої форми гіпертермії. Як вберегтися від теплового удару
Тепловий удар – це поширене явище влітку, особливо серед дітей та літніх людей, – зазначають у вайбер-каналі “Твоя сімейна лікарка”. Про це розповідає НСН.
Пам’ятайте: тепловий удар не настає миттєво. У більшості випадків це результат тривалого перебування у вологих і спекотних умовах. За відсутності своєчасного лікування, тепловий удар може призвести до порушення функції органів, коми і навіть летального результату.
Хто в групі ризику
Тепловий удар може отримати кожен. Однак найбільше в групі ризику літні люди та немовлята. Це пов’язано з тим, що в цьому віці тіло не в змозі ефективно регулювати температуру.
Також ризики отримати тепловий удар підвищується у разі:
- Вживання алкоголю;
- Зневоднення організму;
- Надмірної кількості одягу, який перешкоджає легкому випаровуванню поту й охолодженню тіла;
- Приймання препарату, що впливає на здатність тіла регулювати температуру (наприклад, діуретики, транквілізатори);
- Наявності в анамнезі захворювань, що впливають на терморегуляцію (наприклад, муковісцидоз, ураження серцево-судинної системи);
- Ожиріння;
- Поганої фізичної підготовки або незвикання до спекотних умов.
Тепловий удар – симптоми, методи надання допомоги, як від цього вберегтися
Прояви теплового удару:
- Загальна слабкість, запаморочення, нудота і блювота.
- Збудження або, навпаки, апатія, втрата свідомості.
- Швидкий і поверхневий пульс, підвищення температури тіла.
- Помітне збільшення потовиділення та суха шкіра.
- Можливі судоми та інші неврологічні симптоми.
Щоб уникнути теплового удару:
- Не перебувайте довго на сонці, особливо з 10:00 до 16:00.
- Носіть легкий, світлий і вільний одяг і головні убори, щоб захистити голову від прямих сонячних променів.
- Пийте багато рідини, уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю.
- Вмикайте кондиціонери або вентилятори для зниження температури в приміщенні.
- Уникайте фізичної активності на вулиці під час спеки.
- Не залишайте дітей у закритих авто під прямим сонцем.
Що можна робити самостійно, якщо підозрюєте на тепловий удар:
- Негайно перенесіть людину в тінь або прохолодне місце.
- Розстебніть одяг і надайте доступ повітря до тіла.
- Запропонуйте випити прохолодної води, але не змушуйте пити, особливо якщо в людини порушена свідомість.
Якщо у вас або ваших близьких з’являться ознаки теплового удару – негайно зверніться по допомогу до сімейного лікаря або викликайте швидку. Несвоєчасна допомога може призвести до серйозних ускладнень.
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