Чи існує алергія на сонце і як захисти шкіру від ультрафіолету

Чи буває алергія на сонце і які прояви фоточутливості можуть бути у людей. Як захистити себе у літній період.

Так звана “алергія на сонце” може мати різні прояви: почервоніння, кропив’янка й навіть пухирі.

Більшість українців підвищену чутливість до ультрафіолетового випромінювання вважають алергією на сонце. Чому такого виду алергії не існує та як подбати про власне здоров’я, якщо перебування на сонці призводить до почервоніння, свербіння й навіть пухирів, розповіла лікарка-алергологиня, кандидатка медичних наук, членкиня Європейської академії алергології, співзасновниця та генеральна директорка клініки імунології та алергології AirDOC Анастасія Левченко, передає НСН.

Істинна алергія буває лише на чужорідний білок, який повністю відсутній в ультрафіолетових променях. Доказом того, що прямий зв’язок між сонячним промінням і будь-якими видами алергічних реакцій відсутній, слугують і результати наукових досліджень. Тому те, що українці називають “алергією на сонце”, – класичний фотодерматит. Ця хвороба шкіри обумовлена підвищеною чутливістю до ультрафіолетових променів, які викликають фотохімічну реакцію, схожу на алергію. Саме тому термін “алергія на сонце” і вживається в більшості випадків, хоча він є хибним.

Вивчаємо симптоми

Зазвичай фоточутливістю страждають чоловіки та жінки у віці від 15 до 35 років. У схильних до фотодерматиту людей реакція на ультрафіолет може виникати в перші теплі весняні дні, коли сонце починає активізуватися. Зазвичай реакція відбувається на відкритих ділянках шкіри, які отримали порцію сонячного проміння. Так звана “алергія на сонце” може мати різні прояви: почервоніння, кропив’янка й навіть пухирі. Також на шкірі можуть утворюватися папули – це різновид висипання.

Вважається, що люди зі світлою шкірою більш чутливі до ультрафіолетового випромінювання. Це не так. Люди з темною шкірою страждають від фотодерматиту так само часто. А от те, що світла шкіра більш схильна до опіків і злоякісних новоутворень – правда.

Історія хвороби

Кількість чинників, які можуть викликати “алергію на сонце” – достатньо велика. Причиною чутливості до ультрафіолету можуть бути різноманітні аутоімунні захворювання: вовчанка (захворювання тканин внаслідок порушення імунологічних процесів в організмі), порфірія (порушення обміну речовин та накопичення заліза в тканинах), міозит (запалення скелетних м’язів). Фоточутливість також може виникнути у людей, які мають ендокринні захворювання, особливо у пацієнтів із порушеною функцією щитовидної залози.

Ці хвороби можуть викликати реакції, які без кваліфікованого висновку лікаря сприймаються, як алергія. На всяк випадок раджу також обстежити роботу печінки. Іноді у пацієнтів спостерігається порушення детоксикації організму (за цей процес відповідає саме печінка), тому в крові є велика кількість токсичних речовин і продуктів розпаду, які не виводяться. Взаємодіючи з ультрафіолетом через кровоносні судини, токсини можуть викликати фоточутливість шкіри. На щастя, лікування печінки швидко прибирає ці симптоми.

Шукаємо провокатора

Не варто забувати про лікарські препарати, приймання яких також здатне провокувати фоточутливість, адже в їхньому складі є різноманітні хімічні речовини. Це хінедин, гризеофульвін, низка антибіотиків, нестероїдні протизапальні препарати та оральні контрацептиви. Уважно читайте інструкцію до ліків і косметичних засобів, які будете застосовувати. Особливо уважно вивчайте пункти із протипоказаннями.

Найчастіше провокаторами, які входять до складу косметичних засобів, стають безофенони, ароматизатори та антимікробні агенти. Серед ароматів фоточутливість провокують сандалове масло, мускус, амбра. До речі, ці речовини можуть бути й рослинного походження: існує категорія рослин, які мають у своєму складі фітокумарини. Після контакту з цими речовинами виникає чутливість до сонячного випромінювання. Особливо небезпечним є контакт з борщівником Сосновського.

Активний сезон

Якщо ви знаєте про свою фоточутливість, вам варто заздалегідь підготуватися до сезону активного сонця. Спочатку на вулиці потрібно перебувати дозовано, з кожним разом збільшуючи цей проміжок. Це буде мати корисний ефект для сенсибілізації. Коли час перебування на сонці збільшиться від кількох хвилин до години й більше – ви підготуєте свою шкіру до літнього, найактивнішого сезону.

Збираючись на море чи пікнік, подбайте не тільки про сонцезахисні косметичні засоби, а й про закритий одяг, який вбереже вашу шкіру від ультрафіолету. Не зайвим буде купити парасольку від сонця. Перед виходом на пляж не рекомендується наносити будь-які парфуми або агресивно-косметичні засоби – пілінг чи крем із кислотами.

Фоточутливість також провокують косметологічні процедури – татуаж і депіляція. Пам’ятайте, найбільш агресивним сонячне проміння буває в період між 10-ю та 16-ю годинами. Тож перебування в цей час на незахищених від сонця локаціях варто обмежити. Ще одна рекомендація: після того, як ви були на сонці чи купалися в морі (солона вода також подразнює шкіру), обов’язково прийміть прохолодний душ.

У деяких випадках пацієнтам призначається UF-терапія (вона ще має назву РUVA-терапія), суть якої полягає в тому, що спеціальний апарат опромінює шкіру невеликою кількістю ультрафіолету, готуючи її до перебування на сонці. У важких випадках ми рекомендуємо нашим пацієнтам перед поїздкою на море (за 5-7 днів) приймання антигістамінів. Дуже важливо, щоб їх призначив лікар. В жодному разі не займайтеся самолікуванням.

Лікар допоможе

Як не намагайся, а повністю обмежити контакт з ультрафіолетом влітку не вдасться. Тож заплануйте візит до лікаря-алерголога чи дерматолога, оскільки лише спеціаліст може призначити ефективні засоби лікування. Зазвичай так звана “алергія на сонце” не потребує великої кількості аналізів та обстежень. Все, що лікареві потрібно для встановлення правильного діагнозу – огляд шкіри та розмова з пацієнтом (потрібно зрозуміти, які чинники стали причиною реакції). Найімовірніше, лікар призначить антигістамінні препарати другого покоління, які допоможуть зупинити свербіж і запалення шкіри.

Якщо у вас виникла яскраво виражена реакція на ультрафіолет – приборкати її допоможуть антигістамінні препарати або ж протизапальні креми та мазі. Коли йдеться про пухирі, шкіру лікують за протоколами лікування опіків. В окремих випадках можуть застосовувати гормональні пігулки чи ін’єкції. Але в будь-якому разі лікування має проходити лише під наглядом лікаря. Тоді літо подарує вам тільки приємні враження.

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