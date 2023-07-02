Як кип’ятити воду для знезараження – поради МОЗ

Як кип’ятити воду для знезараження, коли немає водопостачання. І чи можна кип’ятити воду кілька разів.

У разі перебоїв із водопостачанням дуже важливим є запас води, як технічної, так і питної. І якщо з технічною водою ситуація зрозуміла, з питною водою все трохи складніше.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує мати запас води для всіх членів родини у закритих ємностях, за відсутності – набирати воду в бюветах, колодязях чи пунктах розливу, а також кип’ятити воду для пиття та готування, щоб знезаразити її, передає НСН.

Як правильно кип’ятити воду:

Процес кип’ятіння повинен займати не менше 10 хвилин. Опісля воді потрібно дати трохи часу настоятися і прибрати осад. Чим довше вода кип’ятиться, тим більше патогенів буде знищено. Зберігайте кип’ячену воду виключно в закритій тарі. За можливості додатково очистіть воду за допомогою фільтра.

Як швидко нагріти воду

Для яких би цілей вам не знадобився окріп, ємність потрібно накрити кришкою – ви в рази прискорите процес закипання. Поставте посуд на швидкий вогонь.

А ще намагайтеся підбирати каструлю потрібного розміру: чим більша каструля, тим, відповідно, повільніше закипатиме в ній вода.

Матеріал також грає роль: тонкий і легкий алюмінієвий кухоль заощадить вам час у порівнянні з товстостінним сотейником із чавуну, що довго розганяється.

Чи можна кип’ятити воду двічі

Всі, напевно чули, що не можна двічі кип’ятити воду, оскільки це небезпечно для здоров’я, адже повторне кип’ятіння води збільшує кількість токсинів, які можуть викликати різні хвороби.

Однак це не означає, що значна кількість шкідливих речовин фактично є в кип’яченій воді, пише ТСН.

Під час кип’ятіння води, вона, як відомо, випаровується. В цей час концентрація домішків, які є у воді, збільшується.

До складу води з-під крану входять різноманітні речовини, зокрема й не дуже корисні, як-от миш’як, нітрати, фториди. Концентрація шкідливих речовин, звичайно, збільшується у міру того, як знову і знову кип’ятити воду.

Проте вчені підрахували, що їх настільки мало, що вони не становлять небезпеки для здоров’я. На думку вчених, отруєння миш’яком виникне, якщо в організмі людини його концентрація досягне 0,6 мг миш’яку на 1 кг маси тіла на день. Тобто вчені з’ясували, що якщо маса людини – 75 кг, то щоб отруїтися миш’яком, потрібно закип’ятити близько 10 тисяч літрів води та довести її до об’єму чашки кави і випити.

Що реально відбувається під час кип’ятіння води, так це те, що видаляються молекули кисню, що впливає на її смак. Але різницю між смаком кип’яченої та некип’яченої води помітять лише гурмани.

Ще корисні лайфхаки: Як перевірити якість води в домашніх умовах