Влітку достатньо зовсім недовго побути під прямими променями, щоб згоріти та отримати опік. Потрібно знати, як надати допомогу при сонячних опіках, аби полегшити свій стан

Про це повідомила дерматолог Катерина Бакіко в Instagram.

Про це розповідає НСН.

Уникайте жирних засобів

Категорично не можна мастити сонячні опіки тим, що заважає тепловіддачі – жирними засобами (вазелін, сметана, борсучий жир, жирний крем). Це може лише поглибити опік.

Також варто уникати додаткових хімічних подразнень місця опіку – не лити спирт, сечу, спиртовий розчин йоду, розчин чистотілу, оцет та сипати сіль. Все тому, що це зробить опік ще більшим.

Забудьте про лід

За словами лікаря, не можна класти лід або пакети з льодом на обгорілу сонцем шкіру. Краще охолодити прохолодною проточною водою.

Якщо утворились пухирі, то не здирайте і не лопайте їх. Річ у тому, що це біологічна стерильна мембрана, а ви можете занести інфекцію, порушуючи її.

До того ж не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, що лущиться після опіку, це може додатково її поранити.

Не надягайте обтягуючий одяг на обгорілу сонцем шкіру, бо він буде її подразнювати.

Як надати допомогу при сонячних опіках та почервонінні шкіри

Не засмагайте

Якщо у вас вже є ознаки сонячного опіку – шкіра гаряча та червона, то важливо уникати сонця.

Дерматолог каже, що не слід нехтувати змінами родимок на шкірі після сонячних опіків. Краще зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. Поява раку чітко залежить від впливу сонця.

Що робити при сонячних опіках

Необхідно швидко піти з місця, де багато прямих сонячних променів – у затінок або в приміщення.

Прийміть прохолодний душ, або накрийте обгорілу шкіру вологим рушником.

Також важливо нанести легкий гель або спрей після засмаги. До того ж не забувайте пити багато води, щоб охолодитися та запобігти зневодненню.

Прийміть знеболювальні засоби, такі як парацетамол або ібупрофен, якщо опіки сильні і болять.

Важливо закривати обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки вона повністю не заживе – носіть довгий одяг, капелюх та окуляри.

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