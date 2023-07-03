На Харківщині з-під шкіри жінки дістали 11-сантиметрового паразита

На Харківщині у Богодухівському районі зафіксували випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження. В неї з-під шкіри витягли 11-сантиметрового паразита.

Як передає НСН, про це повідомляє Державна установа “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

Зареєстрований випадок у Харківській області

Хвора звернулася за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я зі скаргами на наявність в області лівої надключичної ділянки рухомого безболісного утворення щільної консистенції розміром до 1 см у діаметрі.

В цей же день хворій, після ультразвукового дослідження, проведено оперативне втручання та видалено капсулу з гельмінтом, який досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як дирофілярію розміром 11,0 см.

“В осередку, за місцем проживання хворої, проведено епідеміологічне та ентомологічне обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів”, розповідають у медустанові.

Що таке дирофіляріоз

Дирофіляріоз — трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів.

Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень місяці), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь-який період року.

Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно:

використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів;

знищувати комарів у місцях їх виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях;

проводити засітчування вікон та дверей для попередження проникнення комарів у приміщення;

стежити за станом здоров’я домашніх тварин, проводити їм ветеринарний огляд, обстеження та профілактичне лікування;

обмежувати прогулянки тварин у вечірній час;

попереджувати виплід комарів шляхом осушення підвалів, не допускати зберігання води в діжках та інших відкритих ємностях більше 7-10 днів.

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