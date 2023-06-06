Викид аміаку – як пахне і що робити при отруєнні

Що робити в разі, якщо був викид аміаку і як допомогти постраждалому при отруєнні.

Війна в Україні щодня підносить нам неприємні сюрпризи. Окупанти цілеспрямовано б’ють по спорудах і підприємствах, намагаючись викликати екологічну катастрофу. Однією з таких загроз може бути викид аміаку в повітря, передає НСН.

Чим це небезпечно, що робити, якщо ви опинилися в зоні зараження і як надати першу допомогу в разі отруєння аміаком.

Як пахне аміак

Коли відбувається викид аміаку, то в повітрі відчувається дуже різких запах нашатирного спирту. Біля поверхні землі в атмосфері утворюється біла туманна хмара, при зігріванні вона може підніматися.

Чим небезпечний аміак

Концентрація аміаку в повітрі небезпечна для здоров’я людини і навіть може стати причиною смерті.

Аміак подразнює очі і дихальні шляхи, з’являються сльозотеча, біль у горлі, кашель, стає важко дихати. У дуже високих концентраціях – викликає важке пошкодження дихальних шляхів і легенів, можливий набряк легенів і раптова смерть.

Викид аміаку – що робити, якщо ви опинилися в зоні зараження

У цій ситуації діяти потрібно так:

Вийдіть із зони зараження перпендикулярно напрямку вітру. Намагайтеся при цьому йти через низини – аміак легший за повітря.

Якщо покинути зону зараження неможливо, то зійдіть у підвал, погріб, або залишайтеся в будинку чи квартирі, закривши всі вікна, двері і вентиляцію – бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Якщо відчуваєте запах аміаку, то дихати потрібно через марлеву пов’язку, змочену в 5%-ному розчині оцтової або лимонної кислоти.

Ознаки отруєння аміаком та перша допомога

Симптоми отруєння аміаком:

сильний кашель і задуха;

різь в очах;

порушення частоти пульсу;

почервоніння шкіри, подразнення шкіри і слизових оболонок.

Як надати першу допомогу:

винести постраждалого із зони зараження на свіже повітря, транспортувати слід в положенні лежачи;

якщо ви перебуваєте в приміщенні, закрийте всі двері, вікна та вентиляційні отвори, очі, шкіру, ротоглотку добре промийте чистою водою протягом 15 хвилин;

по можливості змийте забруднювач, який осів, з тіла, поміняйте одяг;

дайте потерпілому випити теплу воду або тепле молоко з содою.

Забезпечте тепло і спокій і викличте швидку.

Ще новини України: Що робити людям, які опинилися у зоні затоплення – рекомендації від ДСНС