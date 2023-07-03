Чому медичний канабіс потрібен в Україні – пояснення лікаря (відео)

Психотерапевт пояснив, чому медичний канабіс потрібен в Україні. Лікар підтримав легалізацію препаратів на основі канабісу.

Ліки на основі канабісу для усіх, хто цього потребує, необхідно легалізувати – з таким закликом до народних депутатів минулого тижня звернувся президент Володимир Зеленський. Перспективи узаконення медичного канабісу в Україні обговорюють не перший рік, але рішення досі не ухвалене.

Чому медичний канабіс потрібен в Україні

Психотерапевт Олег Чабан в ефірі “Сніданку з 1+1” пояснив, чому медичний канабіс потрібен в Україні та чи може він спричинити наркотичну залежність, передає НСН.

У нашому організмі незалежно від настрою є ендоканабіноїди, саме вони здатні полегшувати наш біль. А в природі є дуже близькі до ендоканабіноїдів інші речовини, вони називаються просто канабіоїди.

“Один з канабіоїдів – конопля. У ній приблизно 100 психотропних речовин, які будуть впливати й змінювати вашу психіку…”, каже Чабан.

Якщо говорити про канабіс, продовжив він, то досліджено два поняття:

тетрагідроканабінол, або ТГК;

канабідол, більш відомий під абревіатурою CBD.

Залежно від сорту коноплі, додав психотерапевт, у ній буде або висока концентрація ТГК й низька CBD, або навпаки.

“Але якщо ми можемо ці речовини виділити й зосередитися, наприклад, лише на CBD, то ми будемо отримувати медичний препарат з високою концентрацією саме CBD”, заявив Чабан.

Він розповів, що у випадку з тетрагіброканабінолом є наркотичне сп’яніння, ейфорія, зміна сприйняття простору та часу, формування потреби знову вживати, може спровокувати шизофренічний розлад, якщо до цього є генетична схильність. У випадку з канабідолом такого немає.

“Конопля з виділеним CBD стає, в силу того, що вона має знеболювальний ефект, впливає на депресію та тривогу, медичним препаратом”, підсумував психотерапевт.

Розмови про легалізацію в Україні медичного канабісу

Законопроект про легалізацію медичного канабісу був внесений до Ради у червні 2022 року. З того часу низка українських громадських організацій вимагала від нардепів цей документ.

Прибічники ухвалення заявляють, що це допоможе з лікуванням людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій.

28 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський закликав депутатів легалізувати медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати “біль, стрес і травми війни”.

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