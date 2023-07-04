Лікування за кордоном: фахівці МОЗ пояснили, хто має право на медичну евакуацію для лікування в закордонних клініках і куди звертатися з цього приводу.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало список хвороб та механізм відправки за кордон, передає НСН.

Насамперед до закордонних клінік направляються:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Як потрапити на лікування за кордоном

Українці можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації.

Через обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану.Також можна звернутися в обласну лікарню до лікаря відповідної спеціальності на консультацію та запитати під час консультації про можливість лікування за кордоном.

Шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ. Самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можна у розділі “Громадянам” на сайті МОЗ.

Через командування Медичних сил України. Робиться подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців.

“Кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу, однак зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. У разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі”, сказано у повідомленні.

Більше інформації можна отримати на сайті МОЗ.

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