Чим займаються російські військовополонені в Україні – розповіли в міністерстві юстиції

Чим займаються російські військовополонені в Україні, розповів в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає НСН.

За словами Малюські, без діла окупантам, яким пощастило не загинути, сидіти не доводиться.

Російські військовополонені в Україні працюють. Переважно вони займаються обробкою дерева

Працюють на нашу економіку і забезпечують себе

Військовополонений, який має достатньо здоров’я, щоб працювати, рухається, пересувається, може працювати – вони всі працюють. Здебільшого йдеться про деревообробку. Полонені займаються плетінням меблів із лози та клеєнням пакетів.

“Це проста фізична праця, нескладна, її може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти”, – пояснив міністр

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