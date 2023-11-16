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Тег:
ВійнаЕкономіка

Чим займаються російські військовополонені в Україні – розповіли в міністерстві юстиції

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Чим займаються російські військовополонені в Україні – розповіли в міністерстві юстиції
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Чим займаються російські військовополонені в Україні, розповів в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає НСН.

За словами Малюські, без діла окупантам, яким пощастило не загинути, сидіти не доводиться.

Російські військовополонені в Україні працюють. Переважно вони займаються обробкою дерева

Працюють на нашу економіку і забезпечують себе

Військовополонений, який має достатньо здоров’я, щоб працювати, рухається, пересувається, може працювати – вони всі працюють. Здебільшого йдеться про деревообробку. Полонені займаються плетінням меблів із лози та клеєнням пакетів.

Чим займаються російські військовополонені в Україні – розповіли в міністерстві юстиції

“Це проста фізична праця, нескладна, її може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти”, – пояснив міністр

Ще новини України: В Україні відкриється новий табір для військовополонених – подробиці

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