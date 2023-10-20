Міністерство оборони та Міністерство юстиці змінили свої позиції та вирішили підтримати законопроєкт про реєстровані партнерства № 9103. Цей проєкт пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Як передає НСН, про це повідомила ініціаторка документа народна депутатка Інна Совсун.

«Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати мій законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання», написала Совсун у Facebook.

За її словами, тепер ініціатива виключно за Верховною Радою. Остання, як зазначила Совсун, має підтримати законопроєкт у першому читанні, тим самим дати можливість Міністерству юстиції внести свої правки до читання до другого читання. Депутатка пояснила, що до цього моменту подальше просування законопроєкту у ВР блокували саме негативні висновки Міноборони та Мін’юсту.

«Як сказав Мін’юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов’язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію», пояснила Совсун.

За її словами, Мін’юст оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством. Метою документа є створення правового механізму захисту прав людини та її основоположних свобод.

У квітні 2023 року Міноборони заявило, що не підтримує законопроєкт №9103 «Про інститут реєстрованих партнерств» про запровадження в Україні цивільних партнерств, які могли б укладати як одностатеві, так і різностатеві пари. Олексій Резніков, який на той момент очолював відомство, вважав, що законопроєкт «прирівнює реєстроване партнерство до шлюбу», всупереч Конституції України, за якою шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

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