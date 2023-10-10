Законопроєкт про медичний канабіс рекомендували до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував законопроєкт про медичний канабіс до другого читання.

Як передає НСН, про це повідомила у Фейсбуці народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

“Щойно Комітет здоровʼя нації рекомендував законопроєкт про медичний канабіс до 2 читання! Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами і громадськістю: ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави”, зазначила Стефанишина.

Вона додала, що “так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України”.

“Чекаємо на 2-е читання, віримо, що цього разу вийде”, підкреслила народна депутатка.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7457 “Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни”.

Медичний канабіс допомагає здолати наслідки хіміотерапії, ефективний при ПТСР у військових, допомагає пацієнтам з хворобою Паркінсона та забезпечує прийнятну якість життя у невиліковних пацієнтів.

Утім, у разі ухвалення нормативний акт у разі лише дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання коноплі. Щоб пацієнти отримали ліки, необхідно видалити марихуану з переліку заборонених в Україні речовин. Прибічники законопроєкту наголошують, що важливо було ухвалити законопроєкт хоча б у такій формі, а пізніше можна буде внести у нього необхідні зміни.

Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроєкту і підписали відповідне звернення.

Також на підтримку законопроєкту висловилися чимало відомих людей, онкопацієнти та військові, які отримали поранення.

Рада національної безпеки і оборони та Міністерство у справах ветеранів також закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.

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