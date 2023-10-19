Відомий письменник і розвідник очолить пресслужбу Міноборони замість Ганни Маляр

Український письменник Ілларіон Павлюк завершив службу в ГУР МО, тепер він очолить пресслужбу Міноборони замість Ганни Маляр.

Про це Павлюк написав у Facebook, передає НСН.

«Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це», йдеться в його публікації.

Павлюк додав, що приймає нову посаду начальника управління преси та інформації Міноборони.

«Нові завдання, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду! Разом — до перемоги!», зазначив Павлюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 вересня звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а Рустема Умєрова – з посади голови Фонду державного майна. 6 вересня парламент призначив Умєрова на посаду міністра оборони.

18 вересня уряд звільнив із посад заступників міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.

27 вересня Кабінет міністрів призначив заступниками міністра оборони Юрія Джигира, Наталію Калмикову і Катерину Черногоренко.

Що відомо про Ілларіона Павлюка?

Народився у 1980 році в Скадовську, що на Херсонщині. Павлюк — багатодітний батько, письменник, журналіст, автор бестселерів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка».

У 2015 році він воював на Донбасі у складі добровольчого розвідувального спецпідрозділу «Гарпун». Після початку повномасштабної війни мобілізувався в один із підрозділів ГУР.

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