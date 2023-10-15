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CуспільствоВійна

Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки – подробиці

Журналіст
Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки подробиці
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Міністерство оборони України прийняло на постачання для Збройних сил нові зразки військової техніки: вертоліт ВО 105 і мотоцикл KTM 450 ЕХС

Про це йдеться в заяві відомства, передає НСН.

У міністерстві зазначили, що багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів і вантажі.

Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки

Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки

Цей гелікоптер випускався до 2001 року у військових та цивільних модифікаціях. Перебуває на озброєнні багатьох країн по всьому світу, широко експлуатується в цивільній авіації. У якості ударного BО 105 може брати до 500 кг бойового навантаження.

За даними Flight Global, вертольоти такої моделі є на озброєнні Албанії (4), Бахрейну (6), Чилі (4), Гондурасу (1), Індонезії (22), Перу (2) та Південної Кореї (12).

Водночас швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців і легке озброєння по пересіченій місцевості.

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