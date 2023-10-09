Спецслужби рф проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Про те, що задумала росія, повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає НСН. Росіяни вже передали західну зброю і знайшли зрадника серед українських прикордонників.

Держава-агресор росія використовує напад терористів ХАМАСу на Державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви.

Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

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